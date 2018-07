Am vergangenen Mittwoch noch insistierte Premierminister David Cameron: Nein, Großbritannien werde keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Einige Stunden später erschienen die Bilder des dreijährigen syrischen Jungen Ailan Kurdi, der auf der Flucht ertrunken und an einen türkischen Strand gespült worden war. Die Fotos veränderten selbst in Großbritannien die Stimmung. Am Donnerstag gab Cameron klein bei: Er werde "neu nachdenken". Am Freitag verkündete dann er, nun dürften doch "Tausende" syrische Flüchtlinge direkt aus den Flüchtlingslagern im Libanon, der Türkei oder Jordaniens nach Großbritannien einreisen. Am Montag schließlich nannte er eine Zahl: 20.000 in den kommenden fünf Jahren. Großbritannien habe eine moralische Verantwortung zu handeln, sagte der Premier.







Gemessen an Zahlen, die Deutschland im Moment aufnimmt, sind die 4.000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge pro Jahr nicht viel. Doch für die britische Regierung bedeutet das eine Kursänderung. Bisher hatte sie in einem speziellen 2014 gestarteten Programm gerade einmal 216 Syrer aus Flüchtlingslagern der Region ins Land geholt. Seit 2011 hat Großbritannien zudem 5.000 Syrern Asyl gewährt.

Briten sind seit Langem in ihrer Mehrheit ablehnender zu Immigranten eingestellt als andere Europäer. Bereits 2013 fand eine Vergleichsstudie, dass mehr als die Hälfte der Briten davon überzeugt seien, es gebe in ihrem Land zu viele Immigranten. In Frankreich, Italien oder Portugal dachten das kaum über 40, in Deutschland nur 24 Prozent. Zwei Drittel der Briten antworteten in derselben Umfrage, Immigration sei eher ein Problem als eine Chance. In Deutschland glaubten das weniger als ein Drittel.



Als Tory-Parteichef trug Cameron seit jeher der einwanderungskritischen Stimmung in seinem Land Rechnung. Im Wahlkampf 2010 versprach er, die Netto-Zahl der Immigranten auf unter 100.000 zu drücken. Wirtschaftsvertreter, nicht zuletzt aus Englands Konjunkturmotor im Finanzdistrikt der Londoner City, aber auch Universitäten waren entsetzt: Die restriktive Politik gegen Einwanderer drohte, sie wertvoller ausländischer Talente zu berauben. Cameron jedoch hörte mehr auf den rechten Flügel seiner konservativen Partei – und auf die Konkurrenz von noch weiter rechts. Dass die Regierung ihr Ziel bei Weitem verfehlt hat (tatsächlich lag die Nettozuwanderung zuletzt bei über 300.000 Menschen), führte die rechtsnationale Ukip denn auch als Camerons Versagen an und als Argument für die eigene, ausländerfeindliche Politik.

Das ist die eine Hälfte der Erklärung, warum Cameron trotz zunehmend scharfer Kritik aus anderen europäischen Ländern, nicht zuletzt aus Deutschland, bis Mitte vergangener Woche daran festhielt, dass Großbritannien sich an der Hilfe für die Flüchtlinge bestenfalls am Rande beteiligen werde. Die andere Hälfte der Erklärung heißt Labour.

Die Unterhauswahlen im Mai hatten Camerons Konservative zwar überraschend klar gewonnen, allerdings nur mit einer knappen absoluten Mehrheit im Parlament. Die Opposition sollte deshalb eigentlich stark sein. Tatsächlich aber kann Cameron nahezu oppositionslos regieren. Denn seitdem Labour-Kandidat Ed Miliband gegen Cameron unterlag und daraufhin vom Parteivorsitz zurücktrat, dreht sich seine Partei in wachsender Untergangsstimmung fast ausschließlich um sich selbst.

Der Grund für Labours Lähmung ist der parteiinterne Wahlkampf um Milibands Nachfolge. Vier Kandidaten bewerben sich um die Parteiführung. Das Ergebnis der Wahl wird an diesem Samstag bekannt gegeben. Viele in der Partei erwarten es mit wachsender Panik. Denn der mit Abstand führende Favorit ist ein Mann des linken Flügels, dem die meisten Kommentatoren voraussagen, er werde zum Totengräber Labours werden.

Jeremy Corbyn glaubt an die Ideale der Labour-Linken aus den achtziger Jahren: raus aus der Nato, Re-Verstaatlichung der Eisenbahnen und möglichst auch der Energieversorger, höhere Steuern für Reiche und Unternehmen und massive Subventionen für Wohnungsbau, Verkehr und Energieversorgung, wofür die Bank of England angehalten werden soll, frisches Geld zu drucken. Schon einmal zog Labour mit einem radikal linken Parteiführer in den Wahlkampf. Das Programm, das Michael Foot 1983 schrieb, wurde als die längste politische Selbstmord-Ankündigung der Geschichte bekannt. Es dauerte 14 Jahre, bevor Labour mit Tony Blair als New Labour wieder wählbar wurde.

Unter den Parlamentariern seiner Partei ist Corbyn deshalb nicht populär. Nur mit Mühe bekam er die für eine Kandidatur notwendigen 35 Nominierungen durch Labour-Abgeordnete zusammen. Aufgestellt wurde er nur, um "die Debatte zu erweitern". Seine Rolle hätte die aller linken Kandidaten für den Parteivorsitz seit New Labour sein sollen: Als Linksaußen in der Versenkung zu verschwinden. Stattdessen stieg er rasant, vom Gewerkschafts- und linken Flügel unterstützt, zum Favoriten auf.