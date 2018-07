Seit Wochen streiten die EU-Länder über eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge, in der kommenden Woche werden die Staats- und Regierungschefs auf einem weiteren Sondergipfel über Lösungen beraten. Vorab erhöht Außenminister Frank-Walter Steinmeier noch einmal den Druck auf all jene Staaten, die sich der Idee einer Quote verweigern: "Wenn es nicht anders geht, sollten wir ernsthaft erwägen, auch das Instrument der Mehrheitsentscheidung anzuwenden", sagte der SPD-Politiker der Passauer Neuen Presse. Statt den Konsens aller Mitgliedstaaten zu suchen, würden dann einzelne überstimmt.

"Es kann nicht sein, dass Deutschland, Österreich, Schweden und Italien die Last allein tragen. So funktioniert europäische Solidarität nicht", sagte Steinmeier. Auch hätten viele Flüchtlinge falsche Vorstellungen über das Asylrecht in Deutschland. "Es sind viele falsche Informationen über die Möglichkeiten im Umlauf, in Deutschland Asyl zu erhalten, die wir so nicht stehen lassen können", sagte der Außenminister. Dazu gehöre der Irrglaube, dass für jeden Kosovaren in Deutschland ein Arbeitsplatz reserviert sei, oder Gerüchte im Nahen Osten, dass Deutschland alle Flüchtlinge zu sich holen wolle, um einen angeblichen Arbeitskräftemangel auszugleichen.

Deshalb versuche das Auswärtige Amt seit August durch eine Informationsoffensive in den Medien und sozialen Netzwerken über die tatsächliche Lage aufzuklären. "Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass sich Menschen, die sich ohnehin in einer schwierigen Lage befinden, auch noch mit falschen Vorstellungen und Erwartungen auf eine gefährliche Flucht Richtung Deutschland begeben", sagte Steinmeier.



Zeit Online Karten Flüchtlinge Faktencheck: Flüchtlinge "Besorgte Bürger" versuchen, mit Vorurteilen Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen. Ein Faktencheck Vorurteil #1 "Europa trägt die Hauptlast" Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Vorurteil #2 "Deutschland nimmt schon viel mehr Flüchtlinge auf als andere Länder" Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Glossar zur Flüchtlingskrise Dublin, Hotspot, sicherer Drittstaat? Die wichtigen Begriffe zum Thema Flüchtlinge einfach erklärt

Karten Wie funktioniert Asyl? Hunderttausende Menschen kommen jedes Jahr zu uns und hoffen auf Asyl - aber nur sehr wenige haben Erfolg. So läuft das Asylverfahren ab.

SPD-Chef Sigmar Gabriel warnte in der Bild-Zeitung vor einer Spaltung Europas. Die Europäische Union sei eine Wertegemeinschaft, die auch auf Mitmenschlichkeit und Solidarität beruhe, sagte der Vizekanzler. "Wer unsere Werte nicht teilt, kann auf Dauer auch nicht auf unser Geld hoffen. Wenn es so weitergeht, ist Europa in Gefahr. Mehr als durch die Finanz- oder Griechenlandkrise", sagte er. Es sei notwendig, dass Europa die Flüchtlinge fair verteile. Deutschland könne viele, aber nicht alle Menschen aufnehmen. "Deshalb muss Europa endlich helfen." Zudem müssten alle Flüchtlinge, die aus Ländern hierher gekommen seien, in denen es weder Krieg noch Verfolgung gebe, Deutschland wieder verlassen.