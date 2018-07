Die ungarische Regierung schottet sich systematisch weiter ab: Nach dem Zaunbau zu Serbien errichtet das Land nun auch an seiner Grenze zu Kroatien einen Zaun, um weitere Flüchtlinge von der Einreise abzuhalten.



Der rechtskonservative Ministerpräsident Viktor Orbán gab am Morgen im staatlichen Rundfunk bekannt: "Letzte Nacht wurde mit dem Bau des Zauns an der kroatischen Grenze begonnen." 600 Soldaten seien zu dem 41 Kilometer langen Abschnitt beordert worden, weitere 1.000 würden bis zum Wochenende eintreffen. Die Grenze des Landes zu Kroatien hat insgesamt eine Länge von 355 Kilometern. "Es wird keinen Sandhügel oder Maulwurfshügel zum Verstecken geben, wir werden unsere Grenzen verteidigen", sagte Orbán.

Die 175 Kilometer lange Grenze zu Serbien hat Ungarn bereits in voller Länge mit einem Stacheldrahtzaun abgeschottet. Auch entlang der Grenze zu Rumänien ist auf einem kürzeren Abschnitt eine Sperranlage geplant.



Alternative Routen Die Flüchtlinge nehmen nun andere Wege, um nach Norden zu kommen.

Orbán beklagte mangelnde Unterstützung durch die anderen EU-Staaten in der Flüchtlingskrise. "Es scheint, dass wir uns auf niemanden verlassen können", sagte der ungarische Regierungschef, der in Europa eine besonders unnachgiebige Haltung gegenüber Flüchtlingen einnimmt. Griechenland wirft er vor, die Flüchtlinge ungehindert nach Norden reisen zu lassen, Deutschland kritisiert er für seine Lockerung der Asylregeln für Syrer, damit habe die Bundesregierungviele zur Flucht nach Europa ermutigt, so Orbán.



Seit Ungarn am vergangenen Dienstag seine Grenze zu Serbien abgeriegelt hatte, versuchen die Menschen über Kroatien nach Westeuropa zu gelangen. Im Moment sitzen dort Tausende Menschen fest. Kroatien hat unter anderem seine Grenzübergänge zu Serbien geschlossen und die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Einige Flüchtlinge wurden am Freitagmorgen zurück nach Ungarn gebracht. Bereits am Donnerstag waren erstmals knapp 500 Flüchtlinge aus Kroatien in Ungarn eingetroffen.