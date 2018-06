Die EU-Mitgliedsstaaten haben eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen Schlepper im Mittelmeer beschlossen. In der zweiten Phase des Einsatzes sollen Schiffe von Menschenhändlern auf hoher See aufgebracht, die Schlepper festgesetzt und die Schiffe gegebenenfalls zerstört werden. In Deutschland muss vor dem für Oktober geplanten Beginn des erweiterten Einsatzes wegen der Beteiligung der Bundeswehr noch der Bundestag zustimmen.



Nach bisherigen militärischen Planungen wollen die EU-Mitgliedsstaaten im ausgeweiteten Kampf gegen die Schleuser sieben Kriegsschiffe, einen Flugzeugträger als Befehlszentrale sowie U-Boote, Drohnen, Hubschrauber und Flugzeuge einsetzen. Deutschland will sich weiter mit zwei Schiffen beteiligen. Am Mittwoch sollen bei einem weiteren Treffen die genaueren Truppenkontingente festgelegt werden.

Der Drei-Stufen-Einsatz war im Mai nach dem Tod von rund 700 Flüchtlingen bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste beschlossen worden. Derzeit läuft die erste Phase, in der zunächst Informationen über die Schleppernetzwerke gesammelt wurden. Deutschland ist in dieser Phase mit zwei Schiffen und etwa 300 Soldaten beteiligt.

Bis zum 24. September sollen nun auf EU-Ebene die militärischen Einsatzregeln für den erweiterten Einsatz vollständig ausgearbeitet werden. Vereinbart ist laut Diplomaten bereits, dass festgenommene Schlepper an die italienischen Behörden übergeben werden. Geregelt werden soll aber auch, wie sich die Soldaten verhalten sollen, wenn Schleuser Waffengewalt einsetzen und etwa Flüchtlinge ins Kreuzfeuer geraten könnten.

In libyschen Hoheitsgewässern werden die Marine-Einheiten auch in der ausgeweiteten Phase nicht eingesetzt. Dazu wäre ein UN-Mandat nötig, auf das die Europäer seit Monaten vergeblich hoffen. Der Bundestag wird voraussichtlich Anfang Oktober über den erweiterten Einsatz befinden.