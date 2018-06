Frankreich verkauft die beiden ursprünglich für Russland bestimmten Hubschrauberträger vom Typ Mistral nun nach Ägypten. Frankreichs Staatschef François Hollande und der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi besiegelten das Geschäft in einem Telefonat, teilte die französische Präsidentschaft mit. Die beiden Kriegsschiffe hätten eigentlich an Russland geliefert werden sollen, doch das Milliardengeschäft war wegen der Ukraine-Krise geplatzt.

Hollande sagte am Abend in Brüssel, Frankreich verliere bei dem Geschäft mit Ägypten kein Geld. "Frankreich wird die Lieferung dieser Schiffe sicherstellen, ohne etwas zu verlieren, und zugleich zum Schutz Ägyptens beitragen", sagte der Präsident bei seiner Ankunft zum EU-Sondertreffen zur Flüchtlingskrise. Aus dem Umfeld von Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian in Paris hieß es, die Hubschrauberträger würden für rund 950 Millionen Euro verkauft und Anfang März 2016 geliefert.

Russland hatte die beiden Hubschrauberträger der Mistral-Klasse im Wert von 1,2 Milliarden Euro im Juni 2011 bei Frankreich bestellt. Wegen Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und der Unterstützung der prorussischen Rebellen im Osten der Ukraine setzte die französische Regierung die Lieferung der Kriegsschiffe aus. Anfang August einigten sich Hollande und der russische Präsident Wladimir Putin dann nach monatelangem Tauziehen auf die Stornierung des Geschäfts.

Moskau erhielt rund eine Milliarde Euro zurück, die als Vorauszahlung geleistet oder für die Ausbildung russischer Matrosen ausgegeben worden war. Im Gegenzug bekam Frankreich das Recht, die Kriegsschiffe an ein anderes Land zu verkaufen. Ägypten galt schon seit längerem als wahrscheinlichster Käufer. Die Mistral sind die zweitgrößten französischen Kriegsschiffe nach dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle". Sie können mehrere Landungsboote, 16 Hubschrauber, 13 Panzer und 450 Soldaten transportieren.