Frankreich wird künftig Luftangriffe auf die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien fliegen. Dies bestätigte Präsident François Hollande. "Wir haben mit Aufklärungsflügen begonnen, um herauszufinden, ob Luftangriffe notwendig sind. Und sie werden in Syrien notwendig sein", sagte Hollande. Wann die Militäroperation beginnen soll, ließ er offen.

Vor knapp einer Woche hatten französische Kampfjets vom Typ Rafale damit begonnen, Informationen über Stellungen des IS und die Lage in Syrien zu sammeln. Hollande hatte diesen Einsatz mit Verweis auf das Erstarken des IS angekündigt sowie die Bedrohung, die von der Gruppe für französische Interessen im In- und Ausland ausgehe.

Als Mitglied des Militärbündnisses unter Führung der USA war Paris bisher nur im Irak mit Luftangriffen gegen den IS vorgegangen. Die Einschränkung hatte Frankreich mit dem Argument begründet, dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad keine Schützenhilfe geben zu wollen. Dessen Truppen kämpfen ebenfalls gegen die Extremisten.

Den Kurswechsel erklärte Hollande vergangene Woche mit der Sorge vor weiteren Terroranschlägen in Frankreich und anderen europäischen Staaten. Den Einsatz von Bodentruppen im Irak oder in Syrien schloss er aus.