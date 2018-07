Wer durch die klassische Rhetorik des Aristoteles blättert, findet einige einfache Tricks, die noch heute gut funktionieren. Trifft ein Redner etwa auf eine Menge, deren Gefühle zuvor aufgewühlt, deren Affekte angestachelt worden sind, dann hilft nur eines, um die Menschen für sich zu gewinnen: besänftigen und einen. Nichts anderes geschieht an diesem Abend auf dem zentralen Omonia-Platz in Athen, den Griechenlands Konservative für ihre Schlusskundgebung vor der Wahl am Sonntag ausgewählt haben. Tausende sind gekommen, haben zu den Kreuz- und Streifenbannern gegriffen, die Parteianhänger an den Zugangsstraßen verteilt hatten. Und so übertragen die Fernsehstationen nun Bilder von einem blau-weißen Fahnenmeer, an dessen Horizont ein groß gewachsener Mann mit breitem Schnurrbart thront.

Evangelos Meimarakis wurde erst vor wenigen Wochen recht spontan und eigentlich nur übergangsweise zum neuen Vorsitzenden der Nea Dimokratia bestimmt. Sein Vorgänger, der einstige Ministerpräsident und damalige Oppositionsführer Antonis Samaras, war unerwartet abgetreten, nachdem er im Referendum um die Sparpolitik seinem Kontrahenten Alexis Tsipras unterlag. Die Linke und Tsipras hatten im Sommer Griechenland tatsächlich mit ihrem Volksentscheid in zwei Hälften gespalten, gleichzeitig schlossen die Banken und es drohten der Bankrott und ein Euro-Aus. Und die Menschen? Verängstigt. Aufgebracht. Verzweifelt.

An dieser Stelle kommt wieder der alte Aristoteles ins Spiel. Ob Meimarakis ihn gründlich studiert hat, kann hier nicht geklärt werden, jedenfalls erhebt er seine Hände wie zum Segen über die Massen und ruft: "Ich umarme alle Griechen in Liebe, auch jene, die Syriza gewählt haben." Es sei nun die Zeit, um wieder zusammenzustehen. Meimarakis beschwört "Einheit, Zusammenarbeit, Stabilität". Er wendet sich an alle: Unternehmer und Angestellte, Beamte und Bauern, Rentner und Jugendliche. Nicht aufbrausend, nie aggressiv, eher in einem väterlichen Ton, manchmal schon langweilig und kleinteilig. Aber die Botschaft ist klar.

Das Trauma der "demütigenden Schlangen"

Die Angriffe gegen Tsipras und seine Syriza-Partei bringt Meimarakis wohldosiert und nüchtern vor, trotzdem fällt es ihm leicht, ein vernichtendes Fazit zu ziehen. "In den vergangenen sieben Monaten ist alles schlechter geworden für alle. Wer denkt ernsthaft, dass sich sein Leben verbessert hat?", fragt der Konservative rhetorisch. Er erinnert an die "demütigenden Schlangen" vor den Geldautomaten und spricht damit tatsächlich am ehesten das Syriza-Klientel an. Jene Menschen also, die außer dem monatlichen Gehalt oder der Rente nicht viel auf dem Konto haben und deshalb auch vor der Bankenschließung nichts Bares zu bunkern hatten, sondern sich täglich in die Schlangen stellen mussten. Eine traumatische Erfahrung für die Mehrheit im Land.

Mit seiner Wir-sind-wieder-nett-zueinander-Rhetorik ist Meimarakis bisher weit gekommen. In den Umfragen liegen Nea Dimokratia und Syriza wieder gleich auf. Entscheidend wird am Sonntag sein, ob der für Griechenland recht hohe Anteil der immer noch unentschlossenen Wähler zu der Abstimmung geht und wo diese dann ihr Kreuz machen. Um dieses Potenzial kämpfen die beiden großen Parteien noch. Davon hängt auch ab, wer die stärkste Kraft wird und dann eine Koalitionsregierung bilden kann.

Zacharias Zacharakis Zacharias Zacharakis ist Redakteur von ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Noch bevor Meimarakis an diesem Abend mit seiner Rede beginnt, arbeitet sich eine junge konservative Kandidatin durch die Menge, Hände schüttelnd, lächelnd. Es ist Olga Kefalogianni, Listenplatz eins im Wahlbezirk Athen A. Wir treffen die aus Kreta stammende Frau mit den schwarzen Haaren und ebenso dunklen Augen am Nachmittag zuvor in ihrem Büro, nur wenige Meter vom Omonia-Platz entfernt. "Der Schlüsselmoment für uns und die Menschen war", sagt Kefalogianni, "dass wir unsere nationale Verantwortung in diesem Sommer gezeigt und Tsipras im Parlament unterstützt haben, als es darum ging, die Einigung mit der EU zu beschließen." Diesen Sinn zur Kooperation in einem schwierigen Moment würden ihnen die Wähler jetzt zugutehalten, obwohl die Nea Dimokratia damals die Opposition anführte.