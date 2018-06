Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande sowie die Staatschefs der Ukraine und Russlands, Petro Poroschenko und Wladimir Putin, haben ein weiteres Gipfeltreffen vereinbart. Die Gespräche sollen in Paris Anfang Oktober stattfinden. Bei einem Telefonat der vier Politiker hätten die Gesprächspartner ihre Bereitschaft zu dem Treffen im "Normandie-Format" bekräftigt, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, mit.

Aus dem Kreml verlautete kurz darauf, das Gipfeltreffen sei für den 2. Oktober angesetzt. Auch das Präsidialamt in Kiew bestätigte das Treffen zu Anfang Oktober. Der Abzug von Kriegsgerät von der Front sei der nächste wichtige Schritt für eine Deeskalation der Lage im Donbass, teilte der Kreml mit. Putin habe bei dem Telefonat vor allem auf die Notwendigkeit eines direkten Dialogs zwischen der ukrainischen Regierung und den Anführern der Rebellen hingewiesen.



Wie der Bundesregierung mitteilte, sei es bei dem Telefonat um die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen gegangen. "Alle Seiten begrüßten, dass der zum 1. September unter Vermittlung der trilateralen Kontaktgruppe vereinbarte Waffenstillstand bislang weitgehend eingehalten wird und riefen zu gesteigerten Anstrengungen auf, die Sicherheitslage weiter zu verbessern", sagte Regierungssprecher Seibert.



Dazu zähle der unbeschränkte, sichere Zugang von OSZE-Beobachtern zum Konfliktgebiet, der vollständige Abzug schwerer Waffen und die Finalisierung der angestrebten Abzugsvereinbarung für Waffen unterhalb 100 Millimeter Kaliber.

Zudem seien sich alle Seiten einig, dass weiter an Verbesserungen der humanitären Lage in der Konfliktregion gearbeitet werden müsse. In den kommenden Wochen solle eine Vereinbarung über Zeitpunkt und Modalitäten von Lokalwahlen in den betroffenen Gebieten auf Grundlage ukrainischen Rechts und den Standards der OSZE erzielt werden.