Japans Militär darf in Konflikten zukünftig eine aktivere Rolle einnehmen. Nach tagelangen Blockadeversuchen durch die Opposition billigte das japanische Oberhaus ein umstrittenes Sicherheitsgesetz, das Einschränkungen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg lockert. Denen zufolge durften Japans Streitkräfte ausschließlich zur Selbstverteidigung aktiv werden. Nun dürfen sie unter anderem Verbündeten zu Hilfe eilen, auch wenn Japan selbst nicht angegriffen wurde. Gegen das Gesetz hatte es massiven Widerstand in der Bevölkerung und bei der Opposition gegeben.

"Diese Gesetzgebung ist notwendig, um die Leben der Bevölkerung und ihre Existenz zu schützen", sagte Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe. Er will die Rolle des japanischen Militärs stärken, um der wachsenden Präsenz Chinas in der Region und der Bedrohung durch Nordkorea entgegenzuwirken und mehr zu internationalen Friedensbemühungen beisteuern zu können. Für die Reform stimmten nach Angaben von Senatspräsident Masaaki Yamazaki 148 Mitglieder des Oberhauses, dagegen votierten 90. Das Unterhaus hatte dem Gesetz bereits im Juli zugestimmt.

Führende Senatoren in den Verteidigungs- und Außenausschüssen des US-Senats begrüßten das japanische Gesetzespaket. Dieses werde zu internationalem Frieden und Sicherheit beitragen und das Bündnis zwischen den USA und Japan stärken, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von republikanischen und demokratischen Spitzenvertretern.



Chinas Außenministerium rief Japan angesichts des Votums und der Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg auf, aus der Geschichte zu lernen und eine friedliche Entwicklung einzuhalten. In China, dessen Verteidigungshaushalt seit Jahren stark wächst, verfolgt man Japans neue Rüstungsanstrengungen mit Misstrauen. Immer wieder weist Peking dabei auf Japans Umgang mit seiner Kriegsvergangenheit hin, die das Land anders als Deutschland nicht genügend aufgearbeitet habe. Gerade Abe wird vorgeworfen, Japans Vergangenheit mit seiner nationalistischen Haltung zu beschönigen.

Die Opposition tobte. "Diese Gesetzgebung betrügt die Verfassungsmäßigkeit, den Pazifismus und die Demokratie, die Japan in den vergangenen 70 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut hat", sagte der Oppositionelle Tetsurō Fukuyama. Andere Parlamentarier riefen bei der Abstimmung "Verfassungswidrig!" oder "Ungültig!".

Mehrheit der Japaner gegen das Gesetz

Das Votum des Parlaments spiegelt nicht die Meinung der Bevölkerung wieder; sie lehnt das neue Gesetz Umfragen zufolge mehrheitlich ab. Kritiker werfen Abe vor, damit die pazifistisch orientierte Verfassung noch weiter auszuhöhlen, und fürchten zudem, dass Japan in Konflikte hineingezogen werden könne, mit denen es gar nichts zu tun habe. Selbst viele Verfassungsrechtler halten das Vorgehen der Regierung Abe für verfassungswidrig.

Zehntausende gingen in den vergangenen Monaten dagegen auf die Straße. In Japan waren es die größten Proteste seit fünf Jahrzehnten. Viele Japaner fürchten eine Änderung der pazifistischen Ausrichtung Japans, die dem Land 70 Jahre Frieden und Wohlstand gebracht hatte. Sie fürchten, dass auch ihr Land zum Ziel von Extremisten werden könnte. Junge Menschen sind auch in Sorge, dass die Wehrpflicht eingeführt werden könnte.

Angetrieben wird die Protestbewegung von Studenten wie Aki Okuda, einem der Anführer der neu gegründeten Gruppe Students Emergency Action for Liberal Democracy (SEALDs). "Die Leute sind wütend", sagte er. Abe habe keine ausreichenden Gründe dargelegt, warum die Sicherheitsgesetze nötig seien.

Japan als Gegengewicht zu China und Nordkorea

Japan soll künftig als gleichwertiger Partner an der Seite der USA ein Gegengewicht zu China bilden. Chinas Aufstieg zur militärischen und wirtschaftlichen Großmacht hat zu Spannungen mit dessen Nachbarn wie auch mit den USA geführt, die ihre eigene hegemoniale Position in Ostasien bewahren wollen. Um sich der Unterstützung des amerikanischen Verbündeten im Falle eines Konflikts mit China oder Nordkorea zu versichern, sah sich Japan unter Druck, das Sicherheitsbündnis mit den USA zu verstärken.

Dass Japan seine Sicherheitspolitik anpasst, ist an sich nicht neu. 1990 war dem Land noch Scheckbuchdiplomatie vorgeworfen worden, weil es sich am Ersten Golfkrieg wegen der Vorgaben seiner Verfassung nur finanziell beteiligt hatte. Nach dieser Erfahrung schuf Japan die rechtlichen Grundlagen, um erfolgreich an friedenssichernden Militäreinsätzen der Vereinten Nationen teilzunehmen. Damit gewann das Land an internationalem Ansehen. Seit Japan 2001 seine Unterstützung für den "Krieg gegen den Terror" erklärte, nahm es die Rolle als aktiver Verbündeter der USA immer mehr wahr. So unterstützte Japan die Vereinigten Staaten logistisch beim Krieg in Afghanistan und schickte beim zweiten Irakkrieg eigene Soldaten für humanitäre Maßnahmen in befriedete Gebiete, wobei diese von Kampftruppen anderer Länder verteidigt werden mussten.



So wie Deutschland, das schon 1992 seine Beteiligung an kollektiver Selbstverteidigung im Grundgesetz verankert hatte, gehört Japan längst zu den Nationen mit den weltweit höchsten Rüstungsausgaben. Und das alles trotz des Pazifismusartikels 9 der Verfassung, wonach Japan im Grunde genommen kein Militär unterhalten darf. Nicht zuletzt wegen solcher Widersprüche pochte Abe auf eine grundlegende Anpassung der Sicherheitspolitik. Das Land könne so an Glaubwürdigkeit gewinnen, sagen die Befürworter.



Japan ist seit dem Zweiten Weltkrieg ein ausgesprochen friedliches Land. Abe versichert, dass sich daran auch nichts ändern werde. Doch sei es nötig, dass Japan aktiver als bisher auf das sich verändernde sicherheitspolitische Umfeld reagieren könne. Abe spricht gern von einem "proaktiven Beitrag" für den Weltfrieden. Die Massenproteste in Japan zeigen jedoch, dass auch viele in seinem eigenen Land dem Regierungschef nicht über den Weg trauen.