Trotz der Annäherung zwischen Kuba und den USA fielen beim Papstbesuch kritische Töne auf beiden Seiten. Raúl Castro bezeichnete das seit fast 55 Jahren bestehende US-Handelsembargo gegen den kommunistischen Karibikstaat als "grausam, unmoralisch und illegal" und forderte die rasche Aufhebung. "Die Blockade verursacht große Entbehrungen für die kubanischen Familien, sagte er in seiner langen Begrüßungsrede nach Papst Franziskus' Ankunft in Havanna. Die Annäherung könne nur "ein erster Schritt sein". Auch die US-Militärbasis in Guantánamo müsse zurückgegeben werden.

Der Papst lobte die Entspannung der diplomatischen Beziehungen zwischen Kuba und den USA. Bei den Gesprächen hatte der Vatikan eine entscheidende Vermittlerrolle gespielt. Die geglückten Verhandlungen bezeichnete er als "ein Beispiel der Aussöhnung für die gesamte Welt". Franziskus forderte Raúl Castro und US-Präsident Barack Obama gleichzeitig auf, weiter an der Normalisierung der amerikanisch-kubanischen Diplomatie zu arbeiten.

#Cuba El papa Francisco @Pontifex_es recuerda en sus primeras palabras a "todos los cubanos dispersos por el mundo" Bravo! #PapaEnCuba — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) September 19, 2015

Vor dem Besuch hatten US-Präsident Barack Obama und Raúl Castro in einem Telefonat eine weitere Annäherung der einstigen Erzfeinde angekündigt. Seit Juli haben beide Staaten wieder Botschafter im anderen Land. Das Telefonat der beiden Staatschefs war deren erstes direktes Gespräch seit ihrer historischen Begegnung beim Amerika-Gipfel in Panama im April.

Zur Enttäuschung kubanischer Dissidenten, die ein Signal des Papstes gegen Menschenrechtsverletzungen fordern, war mit ihnen zunächst kein Treffen geplant. Der Papst richtete allerdings einen Gruß an diejenigen, "die ich aus verschiedenen Gründen nicht werde treffen können". Auch die beiden vorherigen Päpste - Johannes Paul II. und Benedikt XVI. - hatten bei ihren Besuchen auf Kuba 1998 und 2012 auf ein Treffen mit der Opposition verzichtet.

USA kritisiert Festnahmen von Menschenrechtlern

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, schrieb auf Twitter, sie habe von Verhaftungen von Menschenrechtsaktivisten und Obdachlosen im Vorfeld des Papstbesuches erfahren. Dies sei das enttäuschende normale Geschäft der kubanischen Regierung, schrieb Power.

HR activists, @DamasdBlanco & even homeless reportedly detained before @Pontifex visit; disappointing business as usual for #Cuban govt — Samantha Power (@AmbassadorPower) September 19, 2015

Kubanische Oppositionelle hatten in den vergangenen Tagen davon berichtet, dass die Zahl der Festnahmen von Dissidenten zugenommen habe. Die kubanische Regierung nahm zu diesen Vorwürfen wie üblich nicht Stellung. Zu Fragen wie den Menschenrechten in Kuba gibt es weiterhin deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Kuba.

Tausende Kubaner jubelten Franziskus mit kubanischen und vatikanischen Flaggen zu, als er mit dem neuesten Papamobil durch die Straßen von Havanna fuhr. Es wird erwartet, dass der Papst bei seiner zehnten und bisher längsten Auslandsreise auch Raúls Bruder Fidel Castro treffen wird. Eine große Messe auf dem Plaza de la Revolución ist ebenfalls geplant wie ein offizielles Treffen mit Präsident Castro.



Am Dienstag reist Franziskus in die USA weiter. Der US-Besuch, der Franziskus unter anderem zu den Vereinten Nationen in New York und nach Philadelphia führt, stand schon länger fest, der Stopp auf Kuba wurde erst relativ kurzfristig ins Programm aufgenommen. Es wird erwartet, dass Franziskus in den USA besonders auf die Rolle der Zuwanderer aus Lateinamerika eingeht. Sie stellen rund 38 Prozent der Katholiken in den Vereinigten Staaten.

Als erster Papst hatte Johannes Paul II. im Jahr 1998 Kuba besucht. Sein Aufruf "Möge Kuba sich der Welt öffnen und die Welt sich öffnen für Kuba", gilt heute als wegweisend für den Entspannungsprozess, der damals vom Papst-Besuch eingeleitet wurde.



Nach der Revolution 1959 hatten viele Priester das Land verlassen müssen, der Glauben konnte nicht gelebt werden. Die kubanische Regierung tritt nun für Religionsfreiheit ein. Rund 80 Gotteshäuser, die nach der Revolution besetzt worden waren, sollen an die Kirche zurückgegeben werden.