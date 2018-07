In der idealen Welt, die Barack Obama in der UN-Generalversammlung beschreibt, ist der Blick auf Syrien von humanitären Motiven geprägt: Wenn ein Diktator wie Baschar al-Assad Zehntausende seiner eigenen Leute abschlachte, sei das nicht mehr nur eine interne Angelegenheit eines Landes, sagt der US-Präsident. "Es ist ein Angriff auf unser aller Menschlichkeit."

Zuvor hatte Obama die Vereinten Nationen als Herzstück eines internationalen Systems dargestellt, das jenen Kosten auferlege, die Konflikte der Kooperation vorzögen. Er hatte die russische Annexion der Krim und die weitere Aggression gegen die Ukraine als Beispiele genannt, vor welchen Herausforderungen diese Ordnung heute steht: "Wenn das in der Ukraine passiert, dann könnte es jedem anderen Land, das heute hier vertreten ist, auch passieren." Nur gemeinsam könne die Weltgemeinschaft ihre universellen Prinzipien aufrechterhalten.

Wer nicht erst durch die große Zahl an Flüchtlingen, die nun auch Europa erreichen, auf den Krieg in Syrien aufmerksam geworden ist, weiß: Es gibt diese ideale Welt nicht. Mehr als 250.000 Menschen sind dort in den vergangenen Jahren getötet worden, der Großteil durch die Bombardierungen des Assad-Regimes – während kaum etwas passiert ist, das dieses Ausbluten auch nur hätte eindämmen können.

Die Gründe sind vielfältig. Sie beginnen mit dem weitgehenden Desinteresse des Westens, sich massiv in diesen Konflikt hineinziehen zu lassen. Erst die europäische Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch die Dschihadisten des "Islamischen Staats" haben den Druck offenbar erhöht. Und sie reichen bis zur militärischen und politischen Unterstützung, die Russland und der Iran dem syrischen Diktator weiterhin gewähren und seit Kurzem noch einmal deutlich verstärkt haben.

Obama muss den Idealismus an dieser Stelle aufgeben. Erst wenn die Syrer am Ende eine Vereinbarung träfen, friedlich zusammenzuleben, könne der Konflikt gelöst werden, sagt er in New York. Es ist das späte Eingeständnis: Von außen können wir immer noch wenig erreichen – zumindest mit den wenigen Mitteln, die wir bereit sind, einzusetzen. Oder anders: "Der Realismus gebietet, dass Kompromisse erforderlich sind, um die Kämpfe zu beenden."

Dazu gehört für Obama durchaus, auch mit Russland und dem Iran zusammenzuarbeiten. "Wir sind bereit, mit jedem zu reden." Die Grenze dieses Angebots macht er aber ebenso deutlich: "Realismus gebietet auch einen geordneten Übergang weg von Assad zu einem neuen Anführer." Eine Rückkehr zum Status quo vor dem Bürgerkrieg könne es nach willkürlichen Bombardements, Chemiewaffen und Fassbomben auf Kinder nicht geben.

Wie gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg

In Wladimir Putins Welt sieht die Lage eine Stunde später völlig anders aus. Da ist das syrische Regime der Held, der "wacker von Angesicht zu Angesicht den Terrorismus bekämpft". Und der russische Präsident nennt es einen riesigen Fehler, ihm die Zusammenarbeit zu verweigern. "Wir sollten endlich anerkennen, dass niemand außer Präsident Assads Streitkräfte und (kurdische) Milizen den 'Islamischen Staat' und andere terroristische Organisationen in Syrien wirklich bekämpfen." Die syrische Bevölkerung, deren zu Beginn friedlichen Aufstand der Diktator mit maßloser Gewalt beantwortete, hat in dieser Erzählung keinen Platz.

In zynische Worte von der "Unterstützung von Ländern in schwierigen Situationen", die man anbieten und nicht aufzwingen müsse, verpackt Putin seine Botschaft: Assad muss bleiben. Nur um zugleich dem Westen vermeintlich die Hand zu reichen, eine breite Kooperation gegen den Terrorismus des "Islamischen Staats" anzubieten, die er sogar mit der Koalition gegen Hitler im Zweiten Weltkrieg vergleicht – obwohl der brutale Tyrann in diesem Fall doch klar ein anderer ist.

Das Chaos in Ländern wie dem Irak, Libyen oder Syrien lastet Putin derweil vor allem den USA an, weil die staatlichen Strukturen zerstört worden seien und nun wieder hergestellt werden müssten. Einmal diskreditiert er die amerikanischen Bemühungen, moderate Milizionäre in Syrien auszubilden, die dann zum IS übergelaufen seien, bloß, um kurz danach wieder von gemeinsamen Werten und Interessen zu sprechen – es ist für alle etwas dabei.

Nur für Obama offensichtlich nicht. Denn die entscheidende Frage bleibt das Schicksal Assads. Und nach diesen beiden Reden in der UN-Vollversammlung sind die Voraussetzungen für das Gespräch der beiden Präsidenten später am Tag in New York denkbar schlecht. Selbst wenn der realistische Kompromiss bedeuten würde, dass der syrische Diktator noch eine Weile bleibt, bevor ein Übergang verhandelt werden soll: Assads militärische Gegner wollen mit ihm nicht reden. Und solange Russlands vorrangiges Ziel der Erhalt des Regimes ist, das dieses Land bluten lässt, verlören die USA durch eine Kooperation mit Putin auch noch die letzte Glaubwürdigkeit. Zumindest in einer idealen Welt.