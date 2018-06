Am Montag ein spektakulärer Auftritt vor der UN-Vollversammlung, der erste in zehn Jahren. Danach ein Treffen mit Barack Obama. An diesem Freitag eine Konferenz im sogenannten Normandie-Format mit den Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands und der Ukraine in Paris: Wladimir Putin ist zurück auf der Weltbühne.

Das mag man begrüßen oder bedauern – abzusehen war es in jedem Fall. Und zwangsläufig ist es auch. Denn eine Macht wie Russland lässt sich nicht unter Quarantäne stellen. Dass die vom Westen nach Putins Annexion der Krim und der Aggression gegen die Ostukraine verhängte Isolation nicht von Dauer sein würde, stand von Beginn an fest.

Aus zwei Gründen ist es damit jetzt vorbei. Zum einen ist bei den Atomverhandlungen mit dem Iran deutlich geworden, wie hilfreich es ist, wenn Russland eine konstruktive Rolle spielt. Zum anderen zeigt sich in Syrien, wie schwierig es ist, ohne Russland eine Lösung zu finden.

In der Ukraine-Krise konnte niemand daran zweifeln, dass eine Waffenruhe nur im Dialog mit Putin zu erreichen sein würde. Angela Merkel hat dies schneller begriffen als andere. Und da ihr die Amerikaner in der Ukraine gewissermaßen das westliche Verhandlungsmandat übertragen haben, zögerte sie nicht, sich mit Russlands Präsidenten an einen Tisch zu setzen.

Ergebnis war die Waffenstillstandsvereinbarung von Minsk, die recht und schlecht geholfen hat, die Kämpfe im Osten der Ukraine einzudämmen. Die Sorgen um eine Eskalation des Konfliktes sind spürbar geringer geworden. Gerade haben Russen und Ukrainer ein Abkommen zur Gasversorgung im kommenden Winter geschlossen.

Über die Motive des Kremlchefs sollte man sich keine Illusionen machen. Wladimir Putin ist ein zynischer, kaltblütiger Machtpolitiker. Barack Obama wäre es am liebsten, er müsste mit ihm nichts zu tun haben. Aber so funktioniert die Weltpolitik nicht – das wussten natürlich auch die Staats- und Regierungschefs der westlichen Industrieländer, als sie Putin von den G-7-Gipfeln ausschlossen. In diesen noblen Zirkel soll er einstweilen nicht zurückkehren. Auch die über Russland verhängten Sanktionen bleiben bestehen. Ansonsten gilt: Die Quarantäne ist aufgehoben.

Dabei gerät Syrien zu einem besonders grausamen Lehrstück in Realpolitik. Nicht weil der Westen, wie ihm häufig vorgeworfen wird, dem mörderischen Treiben Assads tatenlos zugesehen hätte. Was hätte er denn bewirken können? Die Wahrheit ist, keine Regierung hätte es den eigenen Bürgern und den eigenen Soldaten zumuten können, in einem Bürgerkrieg zu intervenieren, in dem kaum noch jemand zwischen Freund und Feind zu unterscheiden vermag.

Syriens viele Stellvertreterkriege

Syrien zeigt, was geschieht, wenn äußere Mächte ihre Interessen in aller Brutalität, ohne jede Rücksicht auf die Bevölkerung durchsetzen. Und wenn im Inneren des Landes zwischen dem Schlächter Assad und der Barbarei des IS jede moderate politische Alternative zerrieben wird.

Guter Wille allein reicht nicht, wenn der Iran und Saudi-Arabien in Syrien einen Ersatzkrieg führen; wenn die Türkei Assad unbedingt stürzen und Russland ihn unbedingt stützen will; wenn aus arabischen Staaten erst Gelder an die Islamisten fließen und dann Gelder für den Kampf gegen sie; wenn die Kurden, in Syrien noch die verlässlichsten Verbündeten des Westens, vom Nato-Mitglied Türkei bekämpft werden; und wenn es in diesem Hexenkessel den "moderaten" Assad-Gegnern einfach zu sehr an Kampfkraft fehlt, als dass der Westen strategisch auf sie bauen könnte.

Eine militärische Lösung gibt es nicht, hat es nie gegeben. Es gibt nur den mühseligen, langwierigen Weg der Diplomatie. Und da ist ein Gesprächspartner so unappetitlich wie der andere.

Volker Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, der gerade in ein vierköpfiges Verhandlungsteam des UN-Syrien-Beauftragten Staffan de Mistura berufen wurde, schrieb vorige Woche im Handelsblatt: Man müsse, wenn man eine politische Lösung erreichen wolle, mit allen relevanten Akteuren sprechen – "unabhängig davon, wie weit sie bislang noch Teil des Problems sind, ihr geopolitisches Süppchen auf dem syrischen Konflikt gekocht oder das Land in den Krieg getrieben haben". Er fügte hinzu: "Wer einen Waffenstillstand will, muss die einbeziehen, die die Waffen kontrollieren."

Wie, bitte, sähe denn der Gegenvorschlag aus?