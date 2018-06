Ungarn mobilisiert freiwillige Reservisten der Armee, um der Flüchtlingssituation Herr zu werden. Verteidigungsminister Istvan Simicsko habe die Entscheidung auf Bitten des Generalstabschefs getroffen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur MTI. Die Reservisten würden vor allem in den Kasernen Soldaten ersetzen, die zur Sicherung der Grenzen abkommandiert worden seien. Sie könnten aber auch für andere Aufgaben eingesetzt werden.

Ungarn streitet sich derzeit mit seinen südlichen Nachbarn Serbien und Kroatien über den Umgang mit Zehntausenden Flüchtlingen, die auf dem Weg nach Westeuropa sind. Immer mehr Staaten blocken die Hilfesuchenden ab. Ungarn kündigte an, auch an der Grenze zu Kroatien einen Zaun zu errichten. Kroatien schloss weitgehend seine Grenzen zu Serbien. Slowenien stoppte den Zugverkehr von und nach Kroatien.



Ungarn stellt Grenzzaun zu Kroatien fertig

Unterdessen hat Ungarn in der Nacht zum Samstag den Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Kroatien fertiggestellt, mit dem das Land sich gegen die Ankunft von Flüchtlingen vom Balkan abschotten will. Das sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Attila Kovacs. Hunderte von Soldaten hatten tags zuvor mit dem Bau des 41 Kilometer langen Zauns begonnen. Die Grenze zwischen Ungarn und Kroatien ist insgesamt 330 Kilometer lang. Sie verläuft aber nur auf 41 Kilometern über Land, auf dem restlichen Abschnitt wird sie vom Fluss Drau gebildet, der schwer zu überqueren ist.

Die kroatische Regierung bekräftigte, sie wolle weiter Flüchtlinge zur ungarischen Grenze bringen. Der kroatische Ministerpräsident Zoran Milanovic sagte in Zagreb, Kroatien habe Ungarn "in gewisser Weise genötigt", Flüchtlinge zu übernehmen. Obwohl es mit der Regierung in Budapest "keine Vereinbarung" darüber gebe, solle der Flüchtlingstransport weitergehen. "Kroatien wird nicht zum Zentrum der Flüchtlinge in Europa werden."

Seit Ungarn am Dienstag seine Grenze zu Serbien geschlossen hat, versuchen viele Flüchtlinge durch Kroatien weiter nach Nordwesten zu gelangen. Bis zum Freitag registrierten die Behörden 13.000 Neuankömmlinge. Innenminister Ranko Ostojic sagte am Freitag, die Aufnahmekapazitäten Kroatiens seien erschöpft.

Regierungschef Milanovic sagte, schätzungsweise "70 bis 80 Prozent" der Flüchtlinge, die über die Balkanroute kämen, seien über die griechischen Inseln nach Europa gelangt. Sie würden von "Schleppern mit Schlauchbooten" nach Europa gebracht. Diese Art der Einreise könnte laut Milanovic verhindert werden, was Griechenland aber "absichtlich" nicht tue.