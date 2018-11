Die ungarische Regierung bleibt bei ihrer harten Linie gegenüber Flüchtlingen, die über die serbische Grenze in das Land gelangen wollen. Nach dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern gab es am Mittwochabend auch 29 Festnahmen. György Bakondi, ein Sicherheitsberater von Ministerpräsident Viktor Orbán, sagte im staatlichen Fernsehen, unter den Festgenommenen sei ein den Behörden bekannter Terrorist. Der Name des Mannes sei in der Datenbank der Sicherheitsdienste, sagte ein Regierungssprecher.

An der Grenze war es zu heftigen Zusammenstößen zwischen ungarischen Einsatzkräften und Flüchtlingen gekommen. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt, als sie versuchten, die Absperrung nahe Röszke zu durchbrechen.

Wegen seines brutalen Vorgehens ist Ungarn international weiter in die Kritik geraten. Der frühere britische Außenminister und heutige Chef des Internationalen Rettungskomitees IRC, David Miliband, sagte: "Jeder mit einem Funken Moral verspürt Entsetzen über das, was in Teilen Europas passiert." Die Ereignisse an der Grenze legten "eine dunkle Seite des europäischen Charakters" offen.







Ungarns Entscheidung, einen Stacheldrahtzaun zur Abwehr des Flüchtlingszustroms zu errichten, sei fehlgeleitet und kurzsichtig, sagte Miliband. Und wenn dies "mit Rüpeltaktiken kombiniert wird, ist das ganz offenkundig widerwärtig", sagte der IRC-Chef.

Serbiens Ministerpräsident Aleksandar Vučić forderte von der Europäischen Union, auf das "brutale und nicht-europäische" Vorgehen des Nachbarlands zu reagieren. Er warnte vor möglichen Konsequenzen: "Sollte die EU keine Antwort geben, werden wir einen Weg finden, unsere Grenzen und auch die europäischen Werte zu beschützen."





Mehr Aufmerksamkeit für solidarisches Handeln

EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) forderte mehr Aufmerksamkeit für jene Länder, die sich in der Flüchtlingskrise solidarisch zeigten. "Wenn da drei oder vier die Solidarität verlassen", dürfe nicht zugelassen werden, dass die anderen, "die mitmachen, dafür ständig kritisiert werden, dass Europa auseinanderfiele", sagte Schulz im ZDF-Morgenmagazin. Er kritisierte, dass immer nur über diejenigen Länder gesprochen werde, die keine Flüchtlinge aufnehmen wollten. Die meisten europäischen Staaten aber würden Flüchtlinge aufnehmen, Deutschland nehme dabei eine führende Rolle ein.

"Die Haltung einiger Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist ein Ausstieg aus dem Grundprinzip, auf dem die europäische Gemeinschaft aufgebaut ist, nämlich gegenseitige Hilfe und Solidarität", sagte Schulz. Mit Blick auf den Umgang Ungarns mit Flüchtlingen sagte er, dies sei "nicht das Europa, für das ich stehe, das ist das Europa der ungarischen Nationalisten".

Unter den solidarischen Ländern sollten 160.000 Flüchtlinge entsprechend dem Vorschlag der EU-Kommission verteilt werden. Dies sei "aber nur ein kleiner Teil", sagte Schulz. Es müssten noch "viel, viel mehr Menschen" verteilt werden. An die Länder, die sich der Aufnahme von Flüchtlingen verweigern, sandte Schulz eine deutliche Drohung: "Was wir mit denen machen, die aus der Solidarität aussteigen, dass werden wir sicher bei den nächsten Finanzrunden oder bei anderen Dingen diskutieren."