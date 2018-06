"Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen", lautet das berühmte Motto an der New Yorker Freiheitsstatue. Amerika etablierte sich historisch als Magnet der Einwanderer und Erretter der Darbenden Europas, und schon 1782 schrieb Michel-Guillaume Jean de Crevècoeur in seinen "Briefen eines amerikanischen Farmers" an die Zuhausegebliebenen, im gelobten Land gebe es "keine Herren, für die wir schuften, verhungern und verbluten".

Von Beginn an aber regte sich auch Widerstand gegen eine angebliche Überfremdung und gegen nicht genehme Gruppen und Ethnien. Wie auch jetzt wieder, da die republikanischen Präsidentschaftskandidaten, allen voran der Immobilien-Milliardär Donald Trump, mit ihren verbalen Breitseiten gegen die rund elf Millionen illegalen Zuwanderer im Land für Furore sorgen. Argwöhnisch beklagen Trump und Konsorten nicht nur das Heer der zumeist aus Mexiko und Zentralamerika eingewanderten Illegalen; ihnen ist jegliche Masseneinwanderung ein Dorn im Auge.

Denn wie niemals zuvor verändert sich die amerikanische Gesellschaft durch die Zuwanderung aus Drittweltstaaten. Kamen bis Mitte der sechziger Jahre bevorzugt Immigranten aus Europa, so sind es nach einer tiefgreifenden Veränderung des amerikanischen Quotensystems jetzt vor allem Menschen aus Asien und Lateinamerika, die ihr Glück im Land der einstmals unbegrenzten Möglichkeiten suchen. Neben rund einer Million legaler Einwanderer nimmt Amerika pro Jahr etwa 70.000 Flüchtlinge auf sowie zwischen 30.000 und 40.000 Asylbewerber – eine eher kleine Zahl verglichen mit den Flüchtlingen in Europa. Auch wurden bisher lediglich 1.000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen.

Nicht Asylsuchende und Flüchtlinge treiben denn auch – anders als in Europa – die zusehends schärfere Auseinandersetzung über das Ausmaß der Einwanderung an, sondern vor allem die illegalen Immigranten aus Mexiko. Sie überwinden die streng bewachte Grenze auf der Suche nach Arbeit und Sicherheit vor der kriminellen Gewalt des Drogenhandels in ihrer Heimat. Trump charakterisierte sie in der für ihn typischen menschenverachtenden Manier allesamt als Verbrecher: "Sie bringen Drogen, sie bringen Verbrechen, sie sind Vergewaltiger."

Wirklich neu daran ist, bis auf die Wortwahl, nichts: Vom Gründervater Benjamin Franklin, der beim Anblick deutscher Einwanderer im kolonialen Philadelphia Unwohlsein empfand, bis zu anti-irischen und anti-chinesischen Auswüchsen im 19. Jahrhundert stemmten sich vermeintlich "wahre" Amerikaner immer wieder gegen bestimmte Neuankömmlinge. Mal waren es Juden aus Osteuropa, mal Chinesen, mal Latinos: Fremdenfeindlichkeit und die Angst vor kulturellem wie sozialem Wandel leiteten Parteien wie die American Party in der Mitte des 19. Jahrhunderts und heute die Tea-Party-Bewegung.

Wer könnte die ältere weiße Frau vergessen, die bei einer Veranstaltung der Tea Party 2010 im Staat Delaware laut rief, sie wolle ihr Land "zurück"? Dass 2008 ein Afroamerikaner ins Weiße Haus gewählt worden war, schien symptomatisch zu sein für eine Nation, die zunehmend bunter und von dunklerer Hautfarbe wurde. Das weckte bei nicht wenigen Ängste. Zumal am Horizont bereits ein Amerika heraufzieht, in dem die Weißen eine Minderheit sein werden, abgelöst durch eine Mehrheit von Latinos, Asiaten und Afroamerikanern.



Obama und Clinton wollen die Illegalen legalisieren

Unterschwellig spielt diese historische Veränderung gewiss in die Diskussion über illegale Immigranten hinein, die momentan die Schlagzeilen des amerikanischen Vorwahlkampfs beherrscht. Obschon während seiner Präsidentschaft mehr als zwei Millionen Menschen abgeschoben wurden, strebt Barack Obama einen Weg zur Legalisierung und Einbürgerung der illegalen Einwanderer an. Auch Hillary Clinton und andere demokratischen Präsidentschaftskandidaten sind dafür, ihnen einen legalen Status zu geben. Die republikanische Basis und die Mehrheit der Republikaner im Kongress aber empfinden dies als eine ungesetzliche Amnestie, wodurch dem nächsten Heer von Illegalen Tür und Tor geöffnet werde.

Donald Trump spricht einem großen Teil der Parteibasis aus dem Herzen: Falls er gewählt werde, werde er "eine große, große Mauer an unserer Südgrenze bauen", verkündete er. Bezahlen soll das Bollwerk gegen illegale Einwanderung der mexikanische Staat. Seit der New Yorker Egomane beim republikanischen Parteivolk mit seinen kruden Abwehrforderungen reüssiert, überbietet sich der Rest des republikanischen Kandidatenfeldes mit ähnlichen Verlautbarungen. Trumps Rivale Scott Walker, der Gouverneur des Staats Wisconsin, hält sogar den Bau von Befestigungen an der über 8.000 Kilometer langen Grenze zu Kanada für ein "legitimes Thema".