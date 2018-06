Bei der ersten Fernsehdebatte der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten hat Hillary Clinton ihren härtesten Konkurrenten Bernie Sanders scharf attackiert. Die frühere Außenministerin warf dem Senator aus Vermont vor, nicht stark genug für die Kontrolle von Schusswaffen einzutreten. Sanders habe in den 1990er Jahren mehrfach gegen ein Gesetz für ein strengeres Waffenrecht gestimmt. Der Senator stammt aus einem ländlich geprägten Bundesstaat, in dem der Besitz von Schusswaffen weit verbreitet ist.



Sanders, der sich als "demokratischer Sozialist" bezeichnet, trat bei der vom Nachrichtensender CNN organisierten Debatte als Verfechter der arbeitenden Bevölkerung auf. "Die Mittelschicht in diesem Land ist in den vergangenen 40 Jahren zunehmend verschwunden", sagte er. "Millionen Amerikaner arbeiten länger für niedrigere Löhne, und fast ihr gesamtes Einkommen und der geschaffene Wohlstand gehen an das oberste Prozent."

Sanders lobte Dänemark, Schweden und Norwegen als Länder mit einem guten Versorgungsnetz für Arbeiter. In einer Reaktion erklärte Clinton, Kapitalismus könne auch den kleinen Unternehmen helfen. "Wir sind nicht Dänemark. Ich liebe Dänemark. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika."

Allerdings versuchte auch Clinton, mit sozialer Gerechtigkeit zu punkten. "Im Mittelpunkt meines Wahlkampfes steht, wie wir die Einkommen erhöhen", sagte Clinton. Dazu gehöre die Erhöhung des Mindestlohns ebenso wie eine gerechtere Verteilung der Unternehmensgewinne und eine Steuerreform. "Im Moment zahlen die Reichen zu wenig und die Mittelschicht zahlt zu viel", sagte sie. Außerdem müsse die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen geschlossen werden.

Auch die in Umfragen weit abgeschlagenen Ex-Gouverneure Lincoln Chafee und Martin O'Malley sowie der frühere Senator Jim Webb prangerten die wachsende Schere zwischen Arm und Reich in den Vereinigten Staaten an. Webb beklagte den Einfluss reicher Spender auf die Wahlen: "Die Leute sind angewidert davon, wie das Geld unseren politischen Prozess korrumpiert hat."

"Sorry, heute kein Star auf der Bühne"

Donald Trump, der bei den Republikanern das Feld der Bewerber anführt, begleitete die Debatte der Demokraten per Twitter. Der Geschäftsmann äußerte sich gewohnt bissig. "Sorry, heute Abend ist kein Star auf der Bühne", schrieb Trump. Angesichts der versammelten demokratischen Bewerber sei der russische Präsident Wladimir Putin wohl "nicht zu nervös oder verängstigt".

Der Milliardär spottete vor allem über die landesweit wenig bekannten Demokraten bei der Debatte. "Kann sich irgendjemand Chafee als Präsident vorstellen", schrieb er über Lincoln Chafee, einst Gouverneur von Rhode Island. "Auf keinen Fall." Auch der frühere Gouverneur von Maryland, Martin O'Malley, habe "sehr geringe Chancen".



Die Präsidentschaftswahl findet am 8. November 2016 statt. US-Präsident Barack Obama darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Beide Parteien bestimmen ab Anfang Februar kommenden Jahres in Vorwahlen ihre Kandidaten, die auf Parteitagen im Juli offiziell gekürt werden.

Clinton liegt nach Angaben der Website realclearpolitics.com in Umfragen mit rund 43 Prozent klar vor der innerparteilichen Konkurrenz. Sanders verzeichnet demnach etwa 25 Prozent, die anderen drei Bewerber weniger als ein Prozent. Spannend ist die Frage, ob Vizepräsident Joe Biden in das Rennen einsteigt. Die Meinungsforscher sehen ihn bei gut 17 Prozent, bislang hat er seine Entscheidung aber noch nicht getroffen. Bei der Debatte am Dienstag war Biden eingeladen, verzichtete aber auf eine Teilnahme.

Bei den Republikanern zeichnet sich ein enges Rennen ab. Der Vorsprung von Trump ist in den vergangenen Wochen geschmolzen. An zweiter Stelle des 15-köpfigen Bewerberfeldes liegt der pensionierte Neurochirurg Ben Carson, gefolgt von Senator Marco Rubio und der früheren Managerin Carly Fiorina. Erst dann kommt laut Meinungsforschern der Ex-Gouverneur von Florida, Jeb Bush, den viele Beobachter in der Favoritenrolle gesehen hatten.