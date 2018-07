Schon vor dem Brüsseler Flüchtlingsgipfel am Sonntag hat eines der Teilnehmerländer einen vorab verschickten Entwurf für die Gespräche als weltfremd und nicht machbar abgelehnt. Der Entwurf sieht vor, dass Länder an der sogenannten Balkanroute Flüchtlinge erst ins Nachbarland weiterreisen lassen, wenn dessen Behörden dem zugestimmt haben. Das sei unrealistisch, sagte der kroatische Ministerpräsident Zoran Milanović: "Wer immer das geschrieben hat, hat keine Ahnung, wie die Dinge laufen und muss gerade aus einem monatelangen Schlaf erwacht sein." Die einzige Möglichkeit, die Flüchtlingsrouten zu kontrollieren, bestehe an der türkisch-griechischen Grenze.



EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat die Staats- und Regierungschefs von acht EU-Staaten, darunter Deutschland und Österreich, zu einem Sondergipfel zur Flüchtlingsfrage nach Brüssel eingeladen, an dem auch die Regierungschefs der Nicht-EU-Länder Serbien und Mazedonien teilnehmen werden. Vor dem Treffen kündigten Bulgarien, Rumänien und Serbien an, ihre Grenzen für Flüchtlinge zu schließen, sollten sich Deutschland, Österreich oder andere Staaten zu dem Schritt entscheiden. Der bulgarische Regierungschef Bojko Borissow sagte mit Blick auf den ungarischen Grenzzaun: "Wir werden unsere Völker nicht zur Pufferzone für die ankommenden Flüchtlinge werden lassen, die zwischen der Türkei und den bereits errichteten Zäunen bleiben werden."

Das Treffen in Brüssel soll den Ländern entlang der Flüchtlingsroute über den westlichen Balkan helfen, sich untereinander besser abzustimmen. Vorab hatte Juncker einen 16-Punkte-Plan verschickt. Darin heißt es, die "Politik des Durchwinkens" von Flüchtlingen von einem Staat zum anderen müsse beendet werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zudem angeregt, die Flüchtlingsverteilung direkt von den Ankunftsländern aus zu steuern.



Keine besonderen Maßnahmen in Bayern geplant

Unteressen kamen allein am Samstag laut UN-Flüchtlingshilfswerk 3.000 Flüchtlinge über die serbische Grenze nach Kroatien. Die kroatische Polizei lässt die Migranten nach Slowenien weiterziehen. Das Alpenland sieht sich angesichts der vielen Menschen überfordert. Österreich erwartete am Samstag bis zu 6.000 Flüchtlinge am Grenzübergang Spielfeld zu Slowenien. 3.000 Flüchtlinge verbrachten laut Polizeiangaben die vergangene Nacht in einem provisorischen Lager an der österreichischen Grenze. Die Menschen versuchen über die sogenannte Balkanroute durch Ungarn, Kroatien und Slowenien nach Westeuropa zu gelangen. Ungarn hat an seinen Landesgrenzen zu Serbien und Kroatien hohe Stacheldrahtzäune errichtet.

In einem Flüchtlingslager im slowenischen Ort Brežice nahe der kroatischen Grenze setzte die Polizei am Samstag nach eigenen Angaben Pfefferspray ein, um ein Handgemenge unter Migranten zu beenden. Augenzeugenberichten zufolge wurden mehrere Personen nach den Zusammenstößen medizinisch behandelt. Die Polizei in Novo Mesto teilte mit, ein Streit unter zwei Flüchtlingsgruppen sei zu einer Schlägerei eskaliert.

Die bayerische Polizei sieht einem möglichen Anstieg der Flüchtlingszahlen in den nächsten Tagen hingegen gelassen entgegen. An der deutsch-österreichischen Grenze in Freyung ergreift sie jedenfalls keine besonderen Maßnahmen zur Vorbereitung. Ein Sprecher sagte, in den vergangenen Tagen seien täglich 3.000 Migranten eingetroffen, in der Woche zuvor bis zu 6.000. Man sei deshalb ohnehin auf hohe Zahlen eingestellt. Die deutschen Beamten seien mit ihren österreichischen Kollegen in engem Kontakt und sprächen sich regelmäßig ab.



Viele Flüchtlinge leiden unter Nässe und Kälte. Die Lager entlang ihres Trecks bieten nur wenig Schutz. Und immer weitere Menschen ziehen über die Balkanroute in Richtung Deutschland und Österreich. Allein über das kleine Grenzdorf Rigonce im Osten Sloweniens mit nur 170 Einwohnern seien innerhalb von nur zwei Tagen rund 13.000 Menschen aus Kroatien eingereist, meldete die slowenische Nachrichtenagentur STA.