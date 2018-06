Kroatien wird nach den Worten seiner Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović ebenfalls einen Zaun an der Landesgrenze errichten. Er soll Flüchtlinge an der Einreise in das EU-Land hindern. Der Tageszeitung Jutarnji List sagte Grabar-Kitarović: "Ich denke, dass irgendeine Art Zaun oder physische Barriere in der Zukunft benötigt werden wird." Sie würde dies gerne vermeiden, fügte die Präsidentin hinzu. "Aber ich sehe nicht, wie wir uns sonst schützen können." Insbesondere, wenn Nachbarländer ihre Grenzen zu Kroatien schlössen.

Ungarn hat seine Grenze zu Serbien dicht gemacht und hat damit gedroht, auch die zu Kroatien zu schließen. Grund sind die Zehntausenden Migranten, die durch das Land nach Westeuropa ziehen. Die liberale kroatische Regierung hat den Bau eines Zauns ausgeschlossen. Die Präsidentin gehört der konservativen HDZ an.



Seit Mitte September sind mehr als 170.000 Asylbewerber durch Kroatien gezogen. In einer Vielzahl der Fälle haben sie Österreich und Deutschland zum Ziel.

Um der Flüchtlingskrise Herr zu werden, kooperieren einige osteuropäische Staaten miteinander. So sollen etwa slowakische Polizisten ihre ungarischen Kollegen bei der Absicherung der Grenze zu Serbien unterstützen. "Wenn Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn ihre Kräfte bündeln, wird das einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Schengen-Außengrenze zwischen Ungarn und Serbien zu sichern", sagte der slowakische Regierungschef Robert Fico. Auch Tschechien will Sicherheitskräfte nach Ungarn entsenden.



Die Slowakei und andere mitteleuropäische Staaten haben sich in der Vergangenheit mehrfach für eine stärkere Abschottung der Grenzen ausgesprochen. So lehnen Ungarn, die Slowakei und Tschechien auch eine verbindliche Quote für die Verteilung von Flüchtlingen in der EU ab. Im September hatten sich die EU-Innenminister unter scharfem Protest der überstimmten Staaten auf die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen geeinigt.



An der deutsch-österreichischen Grenze ist es derzeit vergleichsweise ruhig. Nach Erkenntnissen der Bundespolizei kommen kaum noch Menschen aus den Balkanländern oder anderen sicheren Herkunftsstaaten. Von den täglich Tausenden Migranten stammten die meisten aus Syrien, Afghanistan und dem Irak sowie aus Eritrea und Nigeria, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Bayern. Zuwanderer aus dem Kosovo, die noch im Frühjahr in größerer Zahl gekommen seien oder anderen Balkanregionen spielten keine nennenswerte Rolle mehr.

Krisensitzung in Bayern

Insgesamt registriere die Behörde an der Grenze zu Österreich jeden Tag durchschnittlich 5.000 bis 7.000 Menschen, die in Deutschland als Asylbewerber oder Flüchtlinge Schutz suchten. "Wir sind am Limit, was die kurzfristige Unterbringung angeht", sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Freyung, die unter anderem den wichtigen Grenzübergang Passau kontrolliert. Man bemühe sich deshalb, die Migranten nach der Grenzkontrolle möglichst rasch mit Sonderzügen und Bussen in die Erstaufnahmeeinrichtungen in ganz Deutschland zu bringen.

Die Landkreise an der Grenze zu Österreich haben erklärt, sie wollten keine zusätzlichen Flüchtlinge mehr aufnehmen. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat deshalb auf Wunsch der Kommunalpolitiker ein Treffen für den Abend angesetzt. Teilnehmen an dem Gespräch in Deggendorf sollen Oberbürgermeister und Landräte aller betroffenen Grenz-Landkreise in Nieder- und Oberbayern. "Wir haben eine besondere Situation in ganz Ostbayern", sagte Seehofer am Rande der CSU-Fraktionssitzung. Das Gespräch soll nach Seehofers Worten nicht der "netten Unterhaltung" dienen, sondern Ergebnisse bringen.