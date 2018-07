Das US-Finanzministerium verlangt laut einem CNN-Bericht Aufklärung von Toyota. Immer häufiger sind Autos des japanischen Herstellers in Propaganda-Videos der Terrormiliz "Islamischer Staat" IS aus dem Irak, Syrien und Libyen zu sehen. Laut Toyota ist die Anfrage des US-Finanzministeriums Teil einer umfassenden Untersuchung, um die Versorgungskette und die Finanzquellen des IS offenzulegen.



Bei Toyota unterstütze man diese Bemühungen, berichtet der US-Fernsehsender ABC. Toyota-Sprecher Ed Lewis sagte, sein Unternehmen fühle sich verpflichtet, alle Gesetze der Länder einzuhalten, in denen es Geschäfte mache. Das gleiche verlange man auch von den Geschäftspartnern.



Für einen Autohersteller sei es aber unmöglich, zu kontrollieren, ob die Fahrzeuge gestohlen, weiterverkauft oder umfunktioniert werden, sagte Lewis dem US-Nachrichtensender CNN. "Toyota hat eine klare Politik, keine Fahrzeuge zu verkaufen, wenn der potentielle Kunde diese für terroristische oder paramilitärische Zwecke benutzen könnte", sagte Lewis.

Schon lange wird über die Herkunft der Fahrzeuge von Toyota in dem Krisengebiet spekuliert. Die Verkaufszahlen der Modelle Hilux und Land Cruiser im Irak sind laut Angaben des Senders ABC von 6.000 Fahrzeugen im Jahr 2011 auf 18.000 im Jahr 2013 gestiegen. Im Jahr 2014 sanken die Zahlen wieder auf 13.000 verkaufte Wagen.