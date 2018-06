Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zeigt sich angesichts der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten unversöhnlich. Bei einem Treffen mit US-Außenminister John Kerry in Berlin machte Netanjahu die Palästinenser für die Auseinandersetzungen verantwortlich. Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas verbreite Lügen über Israel und den Status des von beiden Seiten als heilig verehrten Tempelbergs, sagte der israelische Regierungschef. "Es ist keine Frage, dass diese Welle der Gewalt direkt angetrieben wird von Hetze – Hetze der Hamas, Hetze der islamistischen Bewegung in Israel und Hetze – es tut mir Leid, das sagen zu müssen – von Präsident Abbas und der Palästinensischen Autonomiebehörde."

Es sei keine Frage, dass die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas, die islamistische Bewegung in Israel, Abbas und die Palästinenserbehörde die derzeitige Angriffswelle beförderten, sagte Netanjahu. "Ich denke, es ist an der Zeit, dass die internationale Gemeinschaft deutlich zu Präsident Abbas sagt, die Verbreitung von Lügen über Israel zu stoppen. Lügen, dass Israel den Status quo des Tempelbergs ändern will, Lügen, dass Israel die Al-Aksa-Moschee niederreißen will, Lügen, dass Israel Palästinenser hinrichtet. All das ist falsch."

Seit September sind bei mehreren gewalttätigen Zusammenstößen mindestens zehn Israelis und 47 Palästinenser getötet worden. Am Donnerstag erschossen israelische Soldaten in Jerusalem einen Juden, den sie für einen Terroristen hielten.

Der Außenminister John Kerry sprach sich bei dem Treffen in Berlin wie Netanjahu für ein Ende der Aufhetzung und Gewalt aus, ohne die Palästinenser allein anzusprechen. "Es ist entscheidend, dass all diese Hetze und all diese Gewalt aufhören." Es müssten Schritte ergriffen werden, um die gegenseitigen Beschuldigungen zu überwinden.

Kerry verwies darauf, sowohl mit Abbas als auch mit dem jordanischen König Abdullah gesprochen zu haben, der für die Aufsicht über die umstrittene Stätte zuständig ist. Beide hätten ihre Verpflichtung zur Ruhe versichert. "Ich glaube, die Menschen wollen, dass dies deeskaliert wird", sagte er in Bezug auf Abbas und Abdullah, den er am Samstag in Amman treffen will.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel Netanjahu bei einem Treffen zur Deeskalation aufgerufen. Israel habe die Verpflichtung, seine eigenen Bürger zu schützen. Dabei müsse aber die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Sicherheit und Existenz Israels seien Teil der deutschen Staatsräson, und dies werde auch so bleiben. Netanjahu hatte vor seiner Reise für Irritationen gesorgt, als er den einstigen palästinensischen Mufti in Jerusalem für den Holocaust mitverantwortlich machte.