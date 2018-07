Der Gouverneur der Provinz Kundus hat den Abzug der Bundeswehr aus der Region vor zwei Jahren als verfrüht kritisiert. "Wir haben den Deutschen mehrfach gesagt, dass wir sehr besorgt über ihren Abzug sind", sagte Hamdullah Daneschi. "Wir wussten, dass wir die Lage nicht alleine würden kontrollieren können. Aber sie haben uns alleine gelassen."



Die Taliban hatten Kundus-Stadt am Montag eingenommen, dabei waren die etwa 2.000 Kämpfer kaum auf Gegenwehr gestoßen. Am Donnerstag vertrieben Regierungstruppen die Taliban wieder, was die Islamisten jedoch bestreiten.

Daneschi sagte, er mache die Deutschen nicht für den Fall von Kundus verantwortlich, "aber wir sind enttäuscht darüber, dass sie uns alleine gelassen haben. Wir brauchten sie hier, aber sie sind gegangen." Er würde sich sehr wünschen, dass die Deutschen zurückkommen. Kundus ist die erste Provinzhauptstadt, die seit dem Sturz des Taliban-Regimes Ende 2001 von den Aufständischen zurückerobert wurde.



Schwere Verbrechen bei der Eroberung

Daneschi machte auch der Zentralregierung von Präsident Aschraf Ghani in Kabul Vorwürfe. "Warum hat die Regierung nicht aufgepasst, als wir unsere Sorgen ausgedrückt haben?" Der Gouverneur hatte bereits im April davor gewarnt, die gesamte Provinz Kundus könne von den Taliban erobert werden.



Präsident Ghani hatte den bisherigen Gouverneur von Kundus, Mohammad Omar Safi, während der Gefechte um die Stadt seines Amtes enthoben. Zugleich hatte er Daneschi per Dekret zum amtierenden Gouverneur ernannt. Daneschi war davor zwölf Jahre lang stellvertretender Gouverneur der Provinz Kundus gewesen.



Die Bundeswehr ist noch in Masar-i-Scharif stationiert – allerdings nur zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Armee. Eine Unterstützung mit Kampftruppen ist ausgeschlossen. Dafür gibt es kein Mandat des Bundestags.



Die Bundeswehr hält zudem einen längeren Aufenthalt ihrer Ausbildungstruppe in Afghanistan für möglich. Voraussetzung ist laut einem Bericht des Spiegel aber, dass die USA auch dort präsent bleiben. Die Nato, also auch die Bundeswehr, hatte ihren Kampfeinsatz im Land Ende 2014 beendet. Die vor allem zu Ausbildungs- und Beratungszwecken im Land verbliebenen gut 13.000 ausländischen Soldaten sollen eigentlich bis Ende 2016 vollständig abziehen. An der Mission Resolute Support ist die Bundeswehr mit derzeit rund 860 Soldaten beteiligt.

Die Taliban wollen nach eigener Darstellung im Osten Afghanistans ein US-Militärflugzeug abgeschossen haben. Kämpfer hätten die Transportmaschine vom Typ C-130 in Dschalalabad zum Absturz gebracht, hieß es in einer Erklärung. Bei dem Abschuss seien 15 ausländische Soldaten und eine Reihe weiterer Streitkräfte getötet worden. Die US-Luftwaffe bestätigte nur den Absturz und den Tod sämtlicher Insassen.

Amnesty International beklagt, die Taliban hätten bei ihrer Eroberung von Kundus schwerste Verbrechen begangen. Mit Morden an Zivilisten, Gruppenvergewaltigungen, Entführungen und dem Einsatz von Todesschwadronen hätten die Islamisten in kürzester Zeit eine Schreckensherrschaft in der Stadt errichtet, hieß es in einer Erklärung der Menschenrechtsorganisation, die sich auf zahlreiche Berichte von Augenzeugen und Bürgerrechtlern beruft.