US-Präsident Barack Obama hat die Verlegung von 300 Soldaten nach Kamerun angekündigt, um den Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram zu unterstützen. In einem Brief informierte Obama den Senat und das Repräsentantenhaus über den US-Militäreinsatz. Dieser soll demnach der Sammlung von Geheimdiensterkenntnissen und der Aufklärung in dem westafrikanischen Land dienen.

Dem Brief zufolge wurden 90 US-Soldaten bereits nach Kamerun verlegt. Ein Kampfeinsatz sei aber nicht geplant. Die Einheiten seien nur für die Selbstverteidigung bewaffnet. Sie würden so lange in Kamerun bleiben, bis ihre Unterstützung nicht mehr gebraucht werde. Die Mission sei "Teil von breiteren regionalen Bemühungen, die Ausbreitung von Boko Haram und anderen gewalttätigen extremistischen Organisationen in Westafrika zu stoppen", sagte Obamas Sprecher Josh Earnest.

Erst am Mittwoch waren bei zwei Explosionen im Nordosten Nigerias mindestens sieben Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Wie bei früheren Anschlägen wird vermutet, dass Boko Haram hinter den Anschlägen steckt. Die sunnitische Dschihadistengruppe will einen sogenannten Gottesstaat mit strengster Auslegung des islamischen Rechts errichten.



Auch Kamerun gerät zunehmend ins Visier der Boko-Haram-Gruppe. Am Sonntag waren im Norden des Landes mindestens elf Menschen bei einem Doppelanschlag von zwei Selbstmordattentätern ums Leben gekommen. Auch im Tschad wurden am Samstag Anschläge mit insgesamt 41 Toten verübt, die Islamisten zugeschrieben wurden. Die Armeen Nigerias, Kameruns, des Tschads und Nigers gehen inzwischen gemeinsam gegen die Islamistengruppe vor. Schätzungsweise 17.000 Menschen wurden in dem Konflikt bisher getötet.