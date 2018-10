Das israelische Sicherheitskabinett hat der Polizei des Landes nach der Eskalation des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern neue Befugnisse erteilt. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ankündigte, sei es der Polizei jetzt erlaubt, arabische Viertel in Ostjerusalem und dem Westjordanland bei Spannungen abzuriegeln.

Zusätzlich sollen Militäreinheiten die Polizei in einigen Gebieten ersetzen. Hunderte Wachmänner würden angeworben, damit diese den öffentlichen Nahverkehr schützten. Zudem habe das Sicherheitskabinett entschieden, dass es nach dem Abriss der Häuser von Attentätern verboten sein soll, auf denselben Grundstücken neue Häuser zu errichten. Auch könnten das Eigentum von Terroristen beschlagnahmt und die Aufenthaltsgenehmigung für Israel entzogen werden. Hardliner in der Regierung fordern noch weit drastischere Maßnahmen gegen die Palästinenser.

Angesichts der Eskalation will US-Außenminister John Kerry in den Nahen Osten reisen. Wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete, kündigte Kerry seine Reisepläne auf einer Veranstaltung der Harvard-Universität an. Er werde bald dort hinreisen, sagte er, ohne weitere Details zu nennen. "Ich will sehen, ob wir diese Sache nicht vom Abgrund wegrücken können", sagte er.



Netanjahu hatte vorher angekündigt, aggressive Schritte zu ergreifen, um wachsende Gewalt in Israel zu stoppen. Am Dienstag erlebte das Land den bisher schlimmsten Tag seit Beginn der jüngsten Gewalttaten. Drei Israelis wurden bei zwei fast zeitgleichen Angriffen von Palästinensern in Jerusalem getötet, mindestens 15 weitere wurden dort und bei Messerangriffen in der Stadt Ra'anana verletzt, wie die Polizei mitteilte. Auch an der Grenze zum Gazastreifen gab es wieder Unruhen.

Seit dem jüdischen Neujahr vor einem Monat kamen bei einer Reihe von Attacken, vor allem mit Messern, acht Israelis ums Leben. Mindestens 29 Palästinenser wurden erschossen, zwölf von ihnen nach Angriffen, die übrigen bei Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften. Hunderte Palästinenser wurden zudem verletzt.

Auslöser der Gewaltwelle ist der Konflikt um den Tempelberg in Jerusalem, der sowohl Juden als auch Muslimen heilig ist. Gerüchte hatten die Runde gemacht, dass Israel die Kontrolle über den heiligen Ort übernehmen wolle. Es kam zu Krawallen, die sich in der Folge immer weiter ausbreiteten.