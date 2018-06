Aus dem Abschlussbericht des von der Bundesregierung eingesetzten NSA-Sonderermittlers Kurt Graulich sind erste Details bekannt geworden. In seinem Report erhebt Graulich schwere Vorwürfe gegen die USA. Unter Berufung auf das fast 300 Seiten dicke Konvolut berichtet Spiegel Online, die USA hätten mit ihren Spähzielen klar gegen vertragliche Vereinbarungen verstoßen. Dabei geht es um die sogenannten Selektoren – Suchbegriffe – mit denen die NSA die internationale Kommunikation durchforstete. Ein Teil der benutzten Selektoren stand im Gegensatz zu deutschen und europäischen Interessen.

Auch deutsche Ziele, die durch das Grundgesetz vor der Ausforschung eigener Nachrichtendienste besonders geschützt sind, finden sich laut Graulich "in überraschend großer Anzahl" auf der Wunschliste des US-Geheimdienstes NSA. Darunter seien auch viele Wirtschaftsunternehmen aus oder mit Sitz in Deutschland.



Der US-Spionagedienst hatte seine Ziele auch mithilfe des Bundesnachrichtendienstes (BND) ausgeforscht. Die Deutschen erhielten die Selektoren jeweils von der NSA zugeleitet. Der BND filterte sie zwar nach unzulässigen Suchbegriffen, erwischte aber nicht alle. Deshalb liefen zeitweise auch Suchvorgänge, die nicht durch die Rechtslage gedeckt waren.



Graulich hatte im Sommer im Auftrag der Regierung begonnen, die Listen der Selektoren durchzuarbeiten, um den Umfang der Rechtsverstöße zu ermitteln. Grundlage war laut Spiegel Online eine Liste von gut 39.000 Suchbegriffen der NSA, die der BND im Zeitraum von 2005 bis März 2015 in einer Ablehnungsliste zusammengefasst habe. Die große Mehrzahl der Suchbegriffe waren E-Mail-Adressen. Laut dem Bericht sortierte der BND die meisten aus, bevor sie in die Überwachungssysteme eingespeist wurden. Teilweise aber seien die unzulässigen Begriffe länger als 100 Tage in Suchläufen aktiv gewesen.

Fast 70 Prozent der aussortierten Selektoren betrafen dem Bericht zufolge Regierungsstellen von EU-Ländern, heißt es in dem Bericht. Ganze Mitarbeiterstäbe europäischer Regierungen seien Ziel der amerikanischen Ausspähung gewesen. Knapp 16 Prozent der Selektoren bezogen sich auf Telekommunikationsteilnehmer in Deutschland, die durch das Grundgesetz vor Ausspähung durch eigene Nachrichtendienste geschützt sind. Die meisten dieser Telefon-, Fax- oder E-Mail-Adressen seien vom BND aber herausgefiltert worden, bevor sie aktiv wurden.



Am Donnerstag im NSA-Untersuchungsausschuss

Graulich schildert laut Spiegel Online in seinem Report, er habe auf informellem Wege versucht, von der NSA eine Erklärung für die offenbar rechtswidrige Selektorenauswahl zu bekommen. Die Amerikaner aber hätten nicht reagiert. Die Zusammenarbeit zwischen NSA und BND sei "weder transparent noch für die deutsche Seite steuerbar" gewesen, heißt es.

Erst im Frühjahr 2015 war bekannt geworden, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst über seine bayerische Abhörstation Bad Aibling Zigtausende Spionageziele der NSA steuerte. Am kommenden Donnerstag wird Graulich vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags als Sachverständiger auftreten.