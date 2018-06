Die prorussischen Separatisten in der selbsternannten Volksrepublik Donezk haben Ärzte ohne Grenzen ein Betätigungsverbot erteilt. Laut dem Einsatzleiter der Hilfsorganisation, Bart Jannsen, erging das Verbot bereits am 19. Oktober, ohne dass eine Begründung gegeben wurde. "Wir behalten uns das Recht vor, keine Begründung mitzuteilen", sagte ein Sprecher des zuständigen Büros der Aufständischen.

Ärzte ohne Grenzen spielt bei der medizinischen Versorgung von Donezk eine wichtige Rolle. Die Organisation kümmert sich unter anderem um Diabetes- und Nierenkranke. Außerdem betreibt sie laut Jannsen in den Gefängnissen der Region seit 2011 ein Programm zur Behandlung von Tuberkulose-Kranken. Würden diese Tätigkeiten eingestellt, entstehe ein Problem für die medizinische Versorgung, sagte Jannsen.

In der selbsternannten Volksrepublik Luhansk war Ärzte ohne Grenzen bereits im September mit einem Arbeitsverbot belegt worden. Dort wurde der Schritt mit dem Vorwurf begründet, die Organisation horte Psychopharmaka. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte von allen Konfliktparteien in der Ukraine gefordert, den Hilfsorganisationen ungehinderte Betätigung zu ermöglichen.

