Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben nach eigenen Angaben mit dem Rückzug von Panzern von der Frontlinie begonnen. Die bewaffneten Kräfte in der Region Luhansk hätten den Abzug gestartet: Ein Konvoi von Panzern habe sich zu einem Ort 15 Kilometer hinter der Frontlinie in Bewegung gesetzt, teilte die Nachrichtenagentur der Rebellen mit. Der Rückzug erfolge entsprechend der Vereinbarung von Minsk.

Kriegsgerät mit einem Kaliber von weniger als 100 Millimeter werde in Etappen von der Front abtransportiert, teilten die Separatisten in Luhansk mit. "Als Erstes werden wir Panzer abziehen. Wir rechnen damit, dass wir das bis zum Abend in zwei Frontabschnitten geschafft haben", sagte ein Sprecher örtlichen Medien zufolge. Das Kriegsgerät werde mindestens 15 Kilometer von der Front entfernt stationiert.

Vorausgegangen war eine Vereinbarung mit der ukrainischen Führung, die ebenfalls noch am Samstag mit dem Teilabzug eigener Waffen beginnen wollte. Die Konfliktparteien hatten sich auf eine Kontrolle durch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verständigt. Die ersten Schritte in Luhansk seien von OSZE-Beobachtern überwacht worden, sagte der Sprecher der Separatisten.

Am Freitag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Staatschef François Hollande, der russische Präsident Wladimir Putin und der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko in Paris über den Konflikt in der Ostukraine beraten. Ziel war es, die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen vom Februar zu beschleunigen, die den Konflikt in der Ostukraine mit mehr als 8.000 Toten beenden sollen. Die Waffenruhe in der Ostukraine wird seit September weitgehend eingehalten. Doch in vielen Punkten stockt die Umsetzung des Minsker Abkommens, insbesondere auf politischer Ebene.

Gestritten wird über Kommunalwahlen in den Separatistengebieten, die die Aufständischen ohne die Regierung in Kiew abhalten wollen. Die ukrainische Führung sieht darin einen Verstoß gegen das im Februar geschlossene Minsker Friedensabkommen. Bei dem Treffen in Paris wurde vereinbart, dass die von den Rebellen geplanten Wahlen am 18. Oktober abgesagt werden sollen. Im Gegenzug sollen aber auch die für Ende Oktober geplanten ukrainischen Lokalwahlen verschoben werden.