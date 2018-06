Die USA und Russland haben sich auf direkte militärische Absprachen geeinigt, um Zwischenfälle im Luftraum über Syrien zu vermeiden. Teil des Papiers sei die Einigung auf einen "sicheren Abstand" zwischen Flugzeugen und Drohnen, sagte Pentagonsprecher Peter Cook. Konkrete Entfernungen nannte er nicht. Für den Fall, dass Piloten in der Luft nicht direkt miteinander sprechen könnten, gebe es am Boden einen weiteren Kommunikationskanal. Das Memorandum sei auf Wunsch Russlands nicht veröffentlicht worden.

Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem "wichtigen Schritt". Generalmajor Igor Konaschenkow sagte: "Wir hoffen, dass dieses Dokument für die Luftstreitkräfte aller Länder der Anti-IS-Koalition gelten wird. Die USA haben sich verpflichtet, die Regeln an alle ihre Partner weiterzugeben, die in Syrien operieren."

Bisher habe es eine "Handvoll" Fälle im Luftraum über Syrien gegeben, die Washington als unsicher einstufe, sagte Cook. CNN berichtete unter Berufung auf anonyme Quellen im Pentagon, dass ein russischer Kampfjet sich einem US-Flugzeug auf 150 Meter genähert habe. In einem weiteren Fall habe die Entfernung einer russischen Maschine zu zwei US-Jets weniger als 500 Meter betragen. CNN berichtete auch, dass amerikanische Piloten von ihren Vorgesetzten angewiesen worden sein sollen, nicht darauf zu reagieren, wenn russische Flugzeuge sich ihnen näherten.

Syrische Offensive mit russischer Unterstützung treibt Tausende in die Flucht

Russland hatte am 30. September einen eigenen Militäreinsatz in Syrien begonnen, der sich eigenen Angaben zufolge in erster Linie gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" und andere extremistische Gruppen richtet. Die USA und ihre Verbündeten fliegen bereits seit dem vergangenen Jahr Luftangriffe gegen den IS in Syrien.



Im Großraum Aleppo sind nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen Zehntausende Menschen vor den anhaltenden Kämpfen geflohen. Etwa 35.000 Flüchtlinge aus den Vororten Hader und Serbeh im Südwesten der Stadt würden in ländlichen Gebieten Schutz suchen, erklärte eine Sprecherin des Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha). Sie benötigten dringend Lebensmittel.



Die syrische Armee unternimmt nach Angaben der Opposition gegenwärtig mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine Offensive in der Nähe von Aleppo.