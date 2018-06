Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die Erwartungen für neue Friedensgespräche gedämpft. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es sehr schwer, die tiefen Gräben zwischen Riad und Teheran tatsächlich zu überbrücken, auch hier von der saudischen Seite aus", sagte Steinmeier nach einem Gespräch mit dem saudischen König Salman in Riad.



Auf der Suche nach einer Lösung des Syrien-Konflikts setzen Deutschland und verbündete Staaten auf die Regionalmächte Saudi-Arabien und den Iran. Die beiden Länder gelten allerdings als verfeindet. Saudi-Arabien sehe die Rolle des Irans in Syrien "mit großem Misstrauen", sagte Steinmeier.



Saudi-Arabien ist überwiegend sunnitisch geprägt, der Iran dagegen schiitisch. Die Regierung in Teheran den alawitischen Machthaber Baschar al-Assad, die Saudis dagegen die sunnitischen Rebellengruppen. Auf seiner Reise in den Nahen Osten hatte der Außenminister zuvor auch den Iran besucht und dort für Gespräche geworben.

Bei dem Treffen in Riad forderte Steinmeier den saudischen König zudem auf, dass die Staaten der Region mehr für die Flüchtlinge, besonders aus Syrien, tun müssten. "Selbstverständlich wünschen wir uns von der gesamten Region hier am arabischen Golf, dass sie sich beteiligen an der humanitären Versorgung der Flüchtlinge", sagte er. Saudi-Arabien ist wohlhabend, verhält sich bei der Aufnahme von Flüchtlingen aber bisher zurückhaltend.



Zugleich verteidigte Steinmeier seine Bemühungen, den Iran und Saudi-Arabien von direkten Gesprächen zu überzeugen, gegen Kritik. Sowohl in Teheran als auch in Riad habe er "selbstverständlich" auch die Menschenrechte zum Thema gemacht. Auch der Fall des Internet-Bloggers Raif Badawi, der wegen kritischer Äußerungen in Haft sitzt und zu 1.000 Stockhieben verurteilt wurde, sei angesprochen worden.