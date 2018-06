Slowenien will wegen der Flüchtlingssituation das Militär einsetzen. Die Regierung leitete in der Nacht nach stundenlangen Sitzungen ein Gesetz an das Parlament weiter, das laut Medienberichten die Verwendung von Soldaten im "großen Stil" vorsieht. Die Abgeordneten sollen sich noch am Dienstag mit der Vorlage beschäftigen. Für die Annahme ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

"Der Zustrom von Flüchtlingen in den vergangenen drei Tagen hat alle beherrschbaren Möglichkeiten überschritten", begründete die Regierung den Schritt in einer Mitteilung. Das Gesetz bedeute aber nicht den Ausnahmezustand.



Welche Aufgaben das Militär genau übernehmen soll, ist noch nicht bekannt. Es gehe um die Unterstützung der Polizei "bei der Kontrolle und dem Schutz der nationalen Grenzen und der Aufrechterhaltung der Ordnung", heißt es in der Mitteilung der Regierung. In den vergangenen Tagen hatte das Militär bereits in begrenztem Umfang bei der Logistik geholfen.

Hintergrund der Gesetzesvorlage sind die hohen Flüchtlingszahlen. Offiziell will Slowenien 2.500 Flüchtlinge am Tag einreisen lassen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Allein am Montag waren es aber laut Angaben der slowenischen Behörden 8.000 Menschen. Erschwerend käme hinzu, dass Österreich die Flüchtlinge, anders als vereinbart, nicht ungehindert weiterreisen lasse. Dadurch würden viele Menschen länger im Land bleiben, als eigentlich notwendig sei.

Slowenien ist zum neuen Transitland auf dem Weg nach West- und Nordeuropa geworden, seitdem Ungarn den Grenzzaun zu Kroatien fertiggestellt hat. Wegen der Beschränkungen warten an der slowenisch-kroatischen Grenze mehr als tausend Flüchtlinge auf die Erlaubnis zur Einreise.

Streit gibt es daher auch zwischen Slowenien und dem südlichen Nachbarn Kroatien. "Das Verhalten Kroatiens ist unannehmbar", kritisierte die slowenische Regierung. Die Behörden des Landes transportierten die Flüchtlinge gegen jede Absprache an die Grenze und überließen sie dort sich selbst. Kroatien kritisierte dagegen, dass Slowenien die Zahl der täglichen Aufnahmen ständig reduziert habe. "Am ersten Tag haben sie gesagt, sie wollten 8.000 einreisen lassen. Binnen 24 Stunden wurden aus dieser Zahl 5.000 und dann 2.500 und dann waren es null", sagte Innenminister Ranko Ostojić.