ZEIT ONLINE: Seit einigen Tagen rückt die syrische Armee mit Unterstützung Russlands und verbündeter Milizen in den Großraum Aleppo vor. Zehntausende Menschen sind wegen der Kämpfe auf der Flucht. Die Vereinten Nationen sprechen von 35.000 neuen Flüchtlingen, Hilfsorganisationen von bis zu 70.000. Was heißt das für die Lage in Syrien?

Oliver Müller: Unsere syrischen Partner sehen im Moment nur die direkten Folgen der Intervention. Aus Damaskus hören wir, dass die Zahl der Granateinschläge offensichtlich zugenommen hat. Viele Syrer im Land scheinen aber dankbar zu sein, dass nun jemand aus der Weltgemeinschaft dort ist. Denn das Gefühl der Verlassenheit ist im Land nach wie vor extrem. Viele denken noch immer, dass die Russen da sind, um den "Islamischen Staat" zu bekämpfen.



ZEIT ONLINE: Dabei betonen Regierungsgegner, dass bei den russischen Luftangriffen bisher vor allem Zivilisten und Oppositionelle ums Leben gekommen seien.



Oliver Müller ist Leiter von Caritas International, dem Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Er befindet sich derzeit in Beirut auf einem Treffen von Caritasverbänden aus dem Nahen Osten, Europa und den USA. Caritas International unterstützt die Caritas in Syrien, etwa durch die Beteiligung an einem Nothilfefonds. In Damaskus und Umgebung unterstützen zudem lokale Partner intern Vertriebene.



Müller: Es gibt dazu kaum gesicherte Informationen. Viele Syrer begrüßen trotz der wachsenden Zerstörung den Einsatz. Ihnen fehlt eine objektive Einschätzung der Lage. In Syrien herrscht eine riesige Angst, allein gelassen zu werden. Und die Furcht, dass Gewalt und Terror immer weiter zunehmen. Deshalb sind viele im Land froh, dass jetzt überhaupt etwas passiert, auch wenn wir im Westen das sicher anders sehen. Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Kampfhandlungen werden sich in den kommenden Tagen und Wochen abzeichnen.

ZEIT ONLINE: Wie ist derzeit die Stimmung im Land?

Müller: Syrien befindet sich in Auflösung. Die Menschen merken zunehmend, dass ihr Land ausblutet. Es scheint keinen Lebensbereich zu geben, der nicht in irgendeiner Form vom Krieg betroffen ist. Neben der desaströsen Versorgungslage herrschen riesige personelle Lücken. Ärzte ziehen ab, dort, wo noch Schulen stehen, gibt es keine Lehrer. Über 50 Prozent der syrischen Kinder besuchen keine Schule mehr. Auch wir spüren das. Viele der Mitarbeiter unserer Partnerorganisationen haben das Land bereits verlassen. Es herrscht eine große Ratlosigkeit und kaum noch Zuversicht, dass sich an der katastrophalen Lage vor Ort etwas ändern wird.



ZEIT ONLINE: Auch in den Nachbarländern wird die Lage für die Syrer zunehmend schwieriger.



Müller: Das ist richtig. Deshalb fliehen viele von dort weiter nach Europa und vor allem nach Deutschland. Ein Knackpunkt ist, dass der UNHCR seine Hilfsprogramme nicht finanziert kriegt. Bei den Programmen für die syrischen Flüchtlinge sind gerade mal 40 Prozent gedeckt, bei den Flüchtlingen aus dem Irak sind es 41 Prozent. In Jordanien gab es in den letzten Wochen Nahrungsmittelkürzungen, auch die Unterstützung mit Bargeld und Waren wurde reduziert. Im Libanon werden bald Dutzende Flüchtlinge aus den Hilfsprogrammen rausfallen. Das erhöht den Druck auf die Menschen, von dort weiter zu fliehen. So gut und wichtig es ist, die Menschen in Europa aufzunehmen und zu versorgen, so unverzichtbar ist es, die Lage für die Menschen vor Ort zu verbessern. Faktoren wie Perspektivlosigkeit, Arbeitsverbot und der bevorstehende Winter machen die Lage in diesen Ländern nicht einfacher.



ZEIT ONLINE: Wie sieht es mit der Spendenbereitschaft der Deutschen aus?

Müller: Es gibt nach wie vor viele Spenden. Das ist ungewöhnlich, denn wir sind schon im 5. Jahr der Krise und trotzdem ist die Unterstützung noch da. Gleich nach dem Ausbruch des Krieges war es schwierig, Spenden für die Flüchtlinge aus Syrien zu generieren. Generell sind die Menschen bei Kriegen zögerlicher zu spenden, als bei Naturkatastrophen. Das hat sich dann mit dem Vormarsch des IS im Irak und der Vertreibung der Jesiden und anderer Gruppierungen geändert. Das Wissen über die Gräueltaten vor Ort haben viele Spender sensibilisiert, auch für die Lage der Syrer. Man kann sagen, die große Hilfsbereitschaft in Deutschland, die Willkommenskultur, spiegelt sich in den Spenden.



ZEIT ONLINE: Was kann die Politik in Europa leisten?

Müller: Das Wichtigste ist natürlich, gemeinsam an einer Konfliktlösung zu arbeiten. Dass Deutschland bereitwillig Flüchtlinge aufnimmt, ist in Syrien sehr präsent. Das erfahren die Menschen über die sozialen Netzwerke und es gibt eine große Dankbarkeit. Die Frage ist für viele aber, wie lange diese Hilfsbereitschaft noch anhält. Viele Syrer fürchten, dass die Stimmung im Westen irgendwann kippt und sich die Tür wieder schließt. Uns in Europa darf nicht die Luft ausgehen. Wir dürfen die Menschen dort nicht vergessen.