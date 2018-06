Die Regierung von US-Präsident Barack Obama prüft einem Bericht der New York Times zufolge die Einrichtung von Flugverbotszonen und humanitären Korridoren in Syrien. Die Verbote und Korridore an den syrischen Grenzen zur Türkei und zu Jordanien werden unter anderem von der Türkei gefordert. Sie könnten das Sterben von Zivilisten eindämmen und die große Zahl der Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Europa machen, verringern.

Bei einem Treffen im Weißen Haus wurde bereits am Montag darüber debattiert, wie vermieden werden könnte, dass syrische Rebellen in die für Zivilisten vorgesehenen Hilfskorridore eindringen, um von dort Angriffe auf syrische Regierungstruppen zu starten. Militärexperten wiesen außerdem darauf hin, dass eine große Anzahl von Bodentruppen aus der Türkei und Jordanien nötig wäre, um eine Hilfszone einzurichten.

Flugverbotszonen für syrische Armeeflugzeuge hatte die US-Regierung bislang abgelehnt, da sich eine solche Zone nicht mehr nur gegen die Luftwaffe des syrischen Diktators Baschar al-Assad richten würde, sondern auch gegen die Truppen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Assad militärisch unterstützen. Die Flüchtlingskrise in Europa und die Intervention Russlands erhöhen jedoch den Druck auf Obama, Maßnahmen zu ergreifen. US-Außenminister John Kerry soll bereits am Montag bei dem Treffen im Weißen Haus auf Flugverbotszonen gedrängt haben. Auch die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen.



Laut Verteidigungsminister Ashton Carter würde eine Flugverbotszone jedoch das Risiko eines unbeabsichtigten Zusammenpralls mit russischen Flugzeugen erhöhen. Die USA und Russland haben sich gerade erst auf direkte militärische Absprachen geeinigt, um Zwischenfälle im Luftraum über Syrien zu vermeiden. Das Pentagon machte außerdem deutlich, dass die Realisierung der Zonen und Korridore eine massive personelle Aufstockung der amerikanischen Luftstreitkräfte erfordern würde. Laut New York Times vermuten an den Gesprächen beteiligte Beamte, das Pentagon habe die Zahlen hochgetrieben, um Obama davon zu überzeugen, bei seiner Politik zu bleiben und eine Flugverbotszone abzulehnen.

Die USA, Großbritannien und Frankreich hatten bereits nach dem zweiten Golfkrieg im Nordirak eine Flugverbotszone eingerichtet, die den Kurden dort ab 1991 etwa zwölf Jahre lang Schutz vor dem Regime Saddam Husseins bot.

Russland hatte am 30. September einen eigenen Militäreinsatz in Syrien begonnen, der sich eigenen Angaben zufolge in erster Linie gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" und andere extremistische Gruppen richtet. Die USA und ihre Verbündeten fliegen bereits seit dem vergangenen Jahr Luftangriffe gegen den IS in Syrien.

US-Außenminister John Kerry und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow sind am Freitag in Wien zusammengetroffen, um über mögliche Auswege aus der Syrienkrise zu beraten. Neben einem bilateralen Treffen im Luxushotel Imperial waren auch Gespräche mit den Außenministern aus der Türkei und Saudi-Arabien geplant.