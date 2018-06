Im Norden des Bürgerkriegslands habe die IS-Miliz die größten Geländegewinne seit August gemacht, teilte die Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte (SOHR) mit, eine in London ansässige Organisation. In der Nähe von Aleppo habe der IS sechs Dörfer von rivalisierenden Aufständischen erobert und sei bis auf zwei Kilometer an die Regierungseinheiten herangerückt, die den Norden von Aleppo kontrollieren. In der Region wurde demnach auch ein General der iranischen Revolutionsgarden getötet, der die syrische Armee im Kampf gegen den IS beraten haben soll.

Seit vergangener Woche beteiligt sich Russland mit Luftangriffen am Kampf gegen die IS-Miliz in Syrien. Nach Angaben der Beobachterstelle richteten sich nur zehn Prozent der Angriffe gegen IS-Ziele, die anderen treffen andere Gegner von Diktator Baschar al-Assad. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht bestätigen.



Der Westen wirft der Führung in Moskau vor, zumeist gegen andere Aufständische vorzugehen, darunter gemäßigte Gruppen, die sich gegen Assad verbündet haben. Die türkische Regierung warnte, die russischen Luftangriffe könnten noch mehr Menschen zur Flucht zwingen. Die Türkei hat bislang mehr als zwei Millionen Syrer aufgenommen.

"Daesh hat die russischen Luftangriffe und die Kämpfe in Hama ausgenutzt, um in die Nähe von Aleppo vorzudringen", sagte ein Rebellenkommandant mit Kämpfern in der Region. Daesh ist der arabische Name für die IS-Miliz.



Auch Frankreich und die USA fliegen Luftangriffe gegen IS-Stellungen in Syrien. Frankreichs Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian schrieb auf Twitter, in der Nacht sei eine neue Angriffswelle eingeleitet worden. Dabei sei ein Trainingslager in der IS-Hochburg Rakka ins Visier genommen worden.

L'aviation française a mené cette nuit de nouveaux raids en Syrie pour frapper un camp d'entraînement de #Daech à Racca #E1matin — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 9, 2015

Kurz vor Bekanntgabe der IS-Erfolge hatten die USA angekündigt, dass sie ihr weitgehend erfolgloses Ausbildungsprogramm für syrische Rebellen beenden und stattdessen Waffen und Ausrüstung direkt an Rebellenführer und ihre Einheiten liefern werden.

Bei dem getöteten General habe es sich um Hussein Hamedani gehandelt, sagten die iranischen Revolutionsgarden. Hamedani war 2005 zum stellvertretenden Kommandeur der Eliteeinheit befördert worden. Er sei nahe dem Luftwaffenstützpunkt Kweires, rund 35 Kilometer östlich von Aleppo umgekommen, teilte die Beobachterstelle mit.

Der Iran ist der wichtigste regionale Verbündete von Präsident al-Assad und unterstützt ihn im Bürgerkrieg militärisch wie wirtschaftlich. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte in der vergangenen Woche aus Militärkreisen erfahren, dass der Iran seit Ende September mehrere Hundert Soldaten nach Syrien verlegt hat. Sie sollen sich demnach an einer Bodenoffensive im Westen und Nordwesten des Landes beteiligen. Der Iran hat die Entsendung von Soldaten nach Syrien dementiert und lediglich eine beratende Tätigkeit bestätigt.