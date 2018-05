Die Regierung von Syriens Präsident Baschar al-Assad ist zu einer Teilnahme an Friedensgesprächen unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen bereit. Der syrische Außenminister Walid al-Muallim sagte bei der UN-Generaldebatte in New York, sein Land wolle sich an den vom UN-Syrien-Gesandten Staffan de Mistura vorgeschlagenen Gesprächen beteiligen. Die Diskussionen seien aber "vorläufig" und "nicht bindend".

Darüber hinaus forderte al-Muallim, die Luftangriffe ausländischer Streitkräfte auf Syrien der Koordination der syrischen Regierungstruppen zu unterstellen. "Luftschläge sind nutzlos, solange sie nicht von der syrischen Armee koordiniert werden, der einzigen Armee, die gegen Terroristen kämpft". Anders als die EU und die USA bezeichnet die syrische Regierung auch die gemäßigte syrische Opposition als Terroristen. Die russischen Luftschläge seien nach Anforderung und in Abstimmung mit der syrischen Regierung erfolgt und deshalb effektiv gewesen, sagte al-Muallim.



Seit Jahren versuchen die Vereinten Nationen, im Syrienkrieg zu vermitteln. De Misturas Vorgänger, Lakhdar Brahimi, hatte im Mai vergangenen Jahres sein Amt niedergelegt – weil er "vor unüberwindbaren Hindernissen, mit einer in Fragen zur Beendigung des Konflikts hoffnungslos gespaltenen syrischen Nation und Region" stand, sagte damals UN-Generalsekretär Ban Ki Moon.



Ende Juli hatte de Mistura angekündigt, einen neuen Anlauf für eine politische Lösung zu unternehmen. Der Plan sieht vor, dass die Konfliktparteien in Arbeitsgruppen auf mehreren Themenfeldern wie dem Schutz von Zivilisten, Wiederaufbau und verfassungsrechtlichen Fragen in einen Dialog einsteigen. Der UN-Sicherheitsrat hatte sich im August einstimmig für den Plan ausgesprochen. Frühere Verhandlungen unter der Ägide der Vereinten Nationen waren in den Jahren 2012 und 2014 gescheitert.

Muallim machte bei der UN-Generaldebatte klar, dass es sich bei den Diskussionen "vor allem um einen Austausch von Ideen" zur Vorbereitung möglicher Friedensverhandlungen handele. Der Kampf gegen den IS habe für seine Regierung Priorität. Syrien könne "keine demokratischen politischen Maßnahmen umsetzen wie Wahlen, eine Verfassung oder ähnliches, wenn der Terrorismus in der Heimat zuschlägt", sagte Muallim.



Die zentrale Streitfrage bei den Lösungsversuchen zum Syrien-Konflikt und beim Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) ist und bleibt die künftige Rolle Assads. Während der Iran und Russland ihn als Verbündeten bezeichnen, können sich viele westliche Staaten keine Zukunft für den Staatschef an der Spitze Syriens vorstellen.

Im Rahmen der Vereinten Nationen hat sich zuletzt Russland dafür stark gemacht, das Assad-Regime in den Friedensprozess einzubinden. Im UN-Sicherheitsrat – in dem Russland eines der fünf ständigen Mitglieder ist – kündigte die Regierung in Moskau eine Resolution für den Kampf gegen den IS an. Im dem Entwurf wird auf die Einbindung Assads verwiesen.

Syrien-Krieg Thema auf Ukraine-Gipfel

Der Krieg in Syrien und die dortigen russischen Luftangriffe überschatten auch das Treffen in Paris: Dort haben sich Russlands Präsident Wladimir Putin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident François Hollande und der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko getroffen, um über den Konflikt in der Ukraine zu sprechen.

Nach Angaben des Elysée-Palastes bemühten sich Hollande und Putin in ihrem Zweiergespräch, die Differenzen bei der Frage eines politischen Übergangs in Syrien zu überbrücken. Frankreich gehört zu den entschiedensten Gegnern Assads. Von deutscher Seite gab es zum Verlauf des Treffens zwischen Merkel und Putin zunächst keine Angaben. Die Kanzlerin hatte kürzlich dafür plädiert, Assad in die Gespräche für eine Lösung des Syrien-Konflikts einzubeziehen.

Außenminister Frank-Walter Steinmeier warnte Russland vor weiteren Alleingängen. Das Morden könne nur durch gemeinsames Vorgehen beendet werden, sagte Steinmeier in New York. "Statt einsamer Entscheidungen Einzelner, zuletzt Russlands, nun auch direkt militärisch in Syrien einzugreifen, brauchen wir den politischen Einsatz für eine Transformation."