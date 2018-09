Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat nach syrischen Angaben in der Wüstenstadt Palmyra eine weitere bedeutende Stätte vernichtet. Wie die staatliche Antikenverwaltung (DGAM) unter Berufung auf Augenzeugen mitteilte, sprengten die Extremisten am Sonntag den zwischen 193 und 211 nach Christus erbauten Triumphbogen. Ein Anti-IS-Kämpfer, der sich in der Region aufhält, bestätigte die Zerstörung.

Laut dem Chef der syrischen Altertümerverwaltung, Mamun Abdelkarim, hatte der IS den am Beginn einer berühmten Säulenallee stehenden Triumphbogen bereits vor einigen Wochen vermint. Das Bauwerk sei "eine der Ikonen von Palmyra" gewesen, beklagte der Antikenverwalter. Abdelkarim sprach von einer "systematischen Zerstörung" der antiken Stätte: "Sie wollen sie vollständig auslöschen."

Der IS hat in Palmyra unter anderem bereits die einzigartigen Tempel Baal und Baal Schamin zerstört. Die Miliz hatte die Stadt im Mai von Anhängern des Regimes eingenommen. Die Oasenstadt in der zentralsyrischen Wüste war eines der herausragenden Zentren im Altertum. Die Unesco erklärte die Ruinen der ehemaligen Handelsmetropole der legendären Königin Zenobia im Jahr 1980 zum Weltkulturerbe.

Nach ihrer Eroberung plünderten die Dschihadisten in Palmyra zunächst mehrere Mausoleen, zerstörten Skulpturen und verminten die größeren Ruinen. Die Terrormiliz betrachtet die antiken Tempel sowie andere Kulturgüter als Götzenanbetung. Der IS kämpft in Syrien gegen andere Aufständische sowie Regierungstruppen.