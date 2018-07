Die Türkei rechnet mit einer Million weiterer Flüchtlinge aus Syrien. Als Folge der russischen Luftangriffe in Syrien könne sich das militärische Gleichgewicht in dicht besiedelten Gebieten Syriens verändern, sagte Vizeministerpräsident Numan Kurtulmuş der Hürriyet Daily News.

Die westlichen Städte Damaskus, Homs, Hama, Aleppo und Latakia seien die Städte mit den meisten Einwohnern. Momentan herrsche in der Region ein fragiles Gleichgewicht. Jede weitere Intervention, vor allem die russische, stärke das Regime zu sehr. In diesem Fall könne Präsident Baschar al-Assad die Unterdrückung seines Volkes ausweiten. Das könne zu einem "Zustrom von mehreren Hunderttausend, vielleicht von mehr als einer Million" Menschen in die Türkei führen.

Die Türkei hat bisher rund zwei Millionen Syrer aufgenommen. Viele von ihnen reisen weiter nach Deutschland und andere westeuropäische Länder. EU-Politiker fordern von der Türkei, ihre Grenzen besser zu sichern. Außerdem will die EU die Türkei finanziell unterstützen und Flüchtlingszentren im Land einrichten. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan war am Montag zu Beratungen mit der EU nach Brüssel gereist.