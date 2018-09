Die Türkei hat die Botschafter Russlands und der USA einbestellt und vor einer Unterstützung syrischer Kurden im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gewarnt. Den Botschaftern sei die türkische Sichtweise hinsichtlich der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) übermittelt worden, sagte ein Mitarbeiter des türkischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Bei der Einbestellung seien "notwendige Warnungen" ausgesprochen worden.

In diesem Zusammenhang kritisierte der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu zudem eine angebliche Waffenlieferung an kurdische Milizen. Das Risiko sei groß, dass die Kurden aus dem Nachbarland die Waffen nicht nur gegen die Terrormiliz IS einsetzten, sondern auch an die in der Türkei aktiven Rebellen der PKK weitergäben, sagte Davutoğlu in einem Gespräch mit dem US-Botschafter in Ankara, John Bass. "Die Türkei kann keinerlei Kooperation mit Terrororganisationen akzeptieren, die der Türkei den Krieg erklärt haben."

Kurdischen Kämpfern zufolge warfen die USA vergangene Woche 120 Tonnen Waffen und Munition für die Kurdenmilizen in Syrien ab. Das US-Militär bestätigte zwar Waffenlieferungen an IS-Gegner, nicht aber dezidiert an die Kurden.

Der PYD sollen nach türkischer Auffassung weder von russischer noch von US-Seite Waffen oder anderweitige Unterstützung zukommen. Die Türkei sieht die PYD als den syrischen Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) an. Diese kämpft seit 1984 in der Türkei gegen den Staat und ist dort als Terrorgruppe verboten.



In der vergangenen Woche hatte das Pentagon erklärt, das umstrittene US-Ausbildungsprogramm für moderate Rebellen in Syrien auszusetzen und sich stattdessen auf die Ausrüstung ausgewählter Rebellenführer zu konzentrieren, die aktiv gegen den IS kämpfen. Russland unterstützt mit Luftangriffen in Syrien vor allem Staatschef Baschar al-Assad. In der vergangenen Woche gab es Gespräche eines russischen Vertreters mit PYD-Chef Salih Muslim über den Kampf gegen den IS.