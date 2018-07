Für die Republikaner im US-Repräsentantenhaus ist es ein Schock: Der Favorit auf die Nachfolge von John Boehner als Präsident der Kongresskammer, Boehners Stellvertreter Kevin McCarthy, hat seine Kandidatur zu Beginn einer parteiinternen Vorwahl völlig überraschend zurückgezogen. "Ich glaube, wir brauchen ein frisches Gesicht", begründete McCarthy seine Entscheidung.

Teilnehmer der Sitzung hinter verschlossenen Türen berichteten von beinahe chaotischen Zuständen. McCarthys Stellungnahme sei kaum zu verstehen gewesen, die Nachricht sei von einem Teilnehmer zum anderen per Zuruf weitergetragen worden. Die Wahl eines neuen Kandidaten der Republikaner für das Amt des Präsidenten des Repräsentantenhauses wurde verschoben.

In einer Erklärung teilte McCarthy mit, es sei ihm in der vergangenen Woche klar geworden, wie tief die Gräben zwischen den Republikanern seien. Es sei daher an der Zeit, dass sich alle hinter einer Person vereinen müssten.



Zu seiner Entscheidung beigetragen hätten auch seine Äußerungen zu Bengasi, gestand McCarthy. Vor Kurzem hatte er in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox die langwierige Anhörung zu tödlichen Vorfällen im libyschen Bengasi offenherzig als klar politisch motiviert bezeichnet, um Ex-Außenministerin Hillary Clinton zu schaden.

Am 29. Oktober sollen die Abgeordneten über die Nachfolge Boehners abstimmen, der seinen Rücktritt angekündigt hatte. Boehner galt dem rechten Flügel seiner Partei als zu wenig robust, gleiches wurde über McCarthy gesagt.

McCarthy, der seit 2007 im Kongress sitzt und damit vergleichsweise unerfahren ist, fiel nach Meinung von Sitzungsteilnehmern einem Machtkampf innerhalb der Republikaner zum Opfer. Der 50-jährige Kalifornier erklärte nach Angaben von Teilnehmern, er sei nicht mehr der richtige Mann für die Aufgabe. Er habe offenbar nicht mehr damit gerechnet, die nötigen 218 Stimmen im Abgeordnetenhaus zu bekommen. "Ich wollte nicht in die Wahl gehen und mit nur 220 Stimmen gewinnen", sagte McCarthy selbst.

McCarthy wäre der nach Amtszeiten als Abgeordneter am wenigsten erfahrene Speaker seit mehr als 100 Jahren gewesen. Im Repräsentantenhaus und im Senat haben die Republikaner die Mehrheit. Für Kompromisse mit dem politischen Gegner wird ein neuer Speaker kaum Raum haben.

Am Mittwoch hatte eine Gruppe von rund 40 republikanischen Abgeordneten vom rechten Parteispektrum erklärt, sie werde McCarthys Gegenkandidat Daniel Webster unterstützen. Insgesamt sitzen 247 Mitglieder der republikanischen Mehrheitsfraktion im Abgeordnetenhaus.



Das Rennen um die Nachfolge Boehners als neuer starker Mann der US-Republikaner ein Jahr vor der Präsidentenwahl im November 2016 ist damit wieder völlig offen.