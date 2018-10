Angesichts der Verärgerung der USA über die russischen Luftangriffe in Syrien sollen Militärvertreter beider Seiten schnellstmöglich zu einem Gespräch zusammenkommen. "Wir haben uns über die Notwendigkeit verständigt, so bald wie möglich – vielleicht sogar schon morgen, jedenfalls so schnell wie möglich – ein Gespräch auf militärischer Ebene zur Entschärfung des Konflikts zu führen", sagte US-Außenminister John Kerry, als er in New York mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow gemeinsam vor die Presse trat.

Kerry fügte hinzu, trotz der Besorgnis der USA über Russlands Unterstützung für den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad und die Auswahl der Ziele in Syrien für die ersten russischen Luftangriffe habe er mit Lawrow Ideen entwickelt, wie ein politischer Prozess zur Beendigung des Bürgerkriegs in Syrien vorangetrieben werden könnte. Diese würden sie nun jeweils intern mit den beiden Staatschefs, US-Präsident Barack Obama und Russlands Präsident Wladimir Putin, erörtern.

Seine Regierung werde den Dialog mit Russland mit Sicherheit fortsetzen, sagte Kerry. Beide Seiten seien sich einig, dass "eine Eskalation auf jeden Fall vermieden" werden müsse.

Lawrow hob die Gemeinsamkeiten hervor: "Wir alle wollen, dass Syrien demokratisch, geeint, säkular ist. Ein Syrien, das allen ethnischen Gruppen eine Heimat gibt und deren Rechte garantiert, aber wir haben ein paar Differenzen über die Details, wie wir dort hinkommen können." Der russische Außenminister bestätigte, dass es "bald" ein Treffen von russischen und US-Militärvertretern geben solle.

Russland hatte am Mittwoch erstmals Luftangriffe in Syrien geflogen. Die Attacken richteten sich laut der Regierung in Moskau gegen Stellungen der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS). Hochrangige US-Regierungsvertreter bezweifelten, dass der Einsatz tatsächlich der radikal-islamischen IS-Miliz galt – oder nicht doch den Rebellen, die seit mehr als vier Jahren versuchen, den mit Russland verbündeten syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu stürzen.

Kremlsprecher fordert Koordination der Luftangriffe

US-Verteidigungsminister Ashton Carter sagte, es sehe nicht danach aus, dass die Angriffe von Dschihadisten gehaltene Gebiete getroffen hätten. Kerry beschwerte sich über das russische Vorgehen bei Lawrow, wie ein ranghoher US-Beamter sagte. Verärgert zeigten sich die USA auch über die Art und Weise, wie sie über die bevorstehenden Luftangriffe informiert wurden.

Kremlsprecher Dmitri Peskow forderte unterdessen "alle interessierten Länder" auf, ihre Handlungen im Syrien-Konflikt zu koordinieren. Nach den ersten russischen Luftschlägen sei die Zeit dafür herangereift, sagte der Vertraute von Präsident Wladimir Putin in Moskau.

Peskow wies Berichte zurück, wonach Russland die USA zum Verlassen des syrischen Luftraums während der Angriffe aufgefordert habe. "Das ist nicht korrekt", sagte Peskow. Im Unterschied zu Syrien habe die Führung des Iraks, wo der "Islamische Staat" ebenfalls aktiv ist, Russland nicht um militärische Unterstützung geben.

Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, Russland sei zur Aufklärung über seine Luftangriffe bereit. "Wir haben die internationale Gemeinschaft über die Schritte informiert, die wir unternommen haben – und wir werden Interessierten auch weiter alle Informationen gewähren", betonte sie der Agentur Interfax zufolge.

Dem russischen Generalmajor Igor Konaschenkow zufolge wurden IS-Munitionsdepots und -Treibstofflager sowie Kommandostellen im Gebirge vollständig zerstört. "Alle Attacken wurden nach den Daten der syrischen Armee durchgeführt", sagte er laut Agentur Interfax. Ziele in der Nähe ziviler Objekte seien nicht angegriffen worden.



Syrische Opposition berichtet von über 30 zivilen Opfern

Nach Darstellung der syrischen Opposition hingegen sind bei den russischen Luftangriffen 36 Zivilisten umgekommen. Unter den Toten seien fünf Kinder, sagte Chalid Chodscha, Führer des Syrischen Nationalrats, bei den Vereinten Nationen in New York. Bei den russischen Luftangriffen in der Stadt Homs sei auch eine Basis der oppositionellen Freien Syrischen Armee getroffen worden, dabei habe es keine Opfer gegeben.

In den vier Gebieten, die die russische Luftwaffe ins Visier genommen habe, hätten sich keine Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" aufgehalten, sagte Chodscha weiter. Anderslautende Behauptungen Moskaus entbehrten jeder Grundlage. Chodscha kritisierte Russland zudem als Besatzungsmacht und rief zu einem "Befreiungskrieg" gegen die russischen Truppen auf.



Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte: "Es wird nicht helfen, Assad zu unterstützen. Das ist kein konstruktiver Beitrag zu einer politischen Lösung." Er sagte, die Nato sei von der russischen Seite formell über deren Militäreinsatz informiert worden.

Putin selbst nannte die Intervention seines Landes den "einzigen Weg im Kampf gegen den internationalen Terrorismus". Er rechne mit Assads Kompromissbereitschaft bei der Beilegung der Krise. Der Kreml-Chef hatte vor den Vereinten Nationen am Montag einen gemeinsamen Kampf gegen den IS gefordert. Er schlägt eine Allianz vor, an der sich auch die Armee des syrischen Regimes beteiligen soll.