Die russische Regierung hat drei Gruppen von Sicherheitsexperten nach Ägypten geschickt, um die dortigen Flughäfen zu überprüfen. Das gab der stellvertretende Regierungschef Arkadi Dworkowitsch bekannt, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Am Freitag hatte Russland alle Flüge nach Ägypten gestoppt. Sie sollen erst wieder aufgenommen werden, wenn geklärt ist, weshalb der Airbus der russischen Gesellschaft Metrojet mit 224 Menschen an Bord über der Sinai-Halbinsel abgestürzt ist.

Aufgrund dieser Entscheidung sitzen derzeit Zehntausende Russen in Ägypten fest. Die Regierung hat Flugzeuge gechartert, um sie zurück zu holen. Dworkowitsch sagte, allein am Samstag seien 11.000 Russen ausgeflogen worden. "Heute werden es wahrscheinlich deutlich mehr sein", sagte er. "Heute wird der heißeste Tag, was das angeht."

Die Rückreisen sind für die Behörden ein großer organisatorischer Kraftakt. Insgesamt befanden sich nach Behördenangaben rund 80.000 russische Urlauber in Ägypten. Deren Aufgabegepäck wird vom russischen Zivilschutz mit Transportflugzeugen nach Russland zurückgeflogen. Eine erste Maschine vom Typ Il-76 mit rund 1.100 Koffern und einem Gesamtgewicht von rund 30 Tonnen ist bereits auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo gelandet.

Großbritannien hatte bereits am Mittwoch Flüge vorübergehend gestoppt, allerdings nur in den ägyptischen Badeort Scharm al-Scheich. Russlands Stopp umfasst nun ganz Ägypten. Von Scharm al-Scheich war die Maschine der russischen Gesellschaft Metrojet am Samstagmorgen mit Ziel St. Petersburg gestartet, 23 Minuten später stürzte sie im Nord-Sinai ab.

Die Geheimdienste der USA und Großbritanniens gehen davon aus, dass eine an Bord geschmuggelte Bombe den Absturz verursacht hat. Ein Passagier oder ein Flughafenmitarbeiter könnte den Sprengsatz in der Maschine deponiert haben, berichtet die britische Times unter Berufung auf abgefangene Gespräche zwischen Dschihadisten des "Islamischen Staates".