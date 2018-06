Erstmals in der argentinischen Geschichte bestimmen die Wähler den Präsidenten in einer Stichwahl. Um die Nachfolge von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner konkurrieren der frühere Vizepräsident Daniel Scioli und der Bürgermeister von Buenos Aires, Mauricio Macri. Die derzeitige Regierung unterstützt den 58-jährigen Scioli. Jüngsten Umfragen zufolge liegt jedoch der 56-jährige Macri vorne. In der ersten Wahlrunde am 25. Oktober hatte Scioli 37 Prozent der Stimmen erhalten, Macri 34 Prozent.

Das Ergebnis wird für den frühen Montagmorgen erwartet. Zur Stichwahl sind mehr als 32 Millionen Argentinier aufgerufen. In Argentinien gilt Wahlpflicht.

Die vergangenen Jahrzehnte waren in Argentinien von politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen geprägt. Das Land schwankte zwischen linksgerichteten Populisten, die von Ex-Präsident Juan Domingo Perón inspiriert waren, Befürwortern einer freien Marktwirtschaft, die einst die Währung an den US-Dollar koppelten, und einer brutalen Militärherrschaft in den Jahren 1976 bis 1983. Noch immer sind die Argentinier vom Wirtschaftscrash in den Jahren 2001 und 2002 traumatisiert, viele Menschen verloren ihre Ersparnisse.

Mit der Wahl gehen zwölf Jahre einer peronistischen Regierung zu Ende – erst unter Néstor Kirchner und anschließend unter dessen Witwe Cristina Fernández de Kirchner. Die populistische Politik des Ehepaars hat Sozialprogramme für Arme ausgeweitet und Argentinien mit Linksgerichteten wie dem früheren venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez verbunden. Über viele Jahre wurde ein hohes Wirtschaftswachstum erzielt, doch in den vergangenen Jahren ist die Wirtschaft ins Stocken geraten und die Inflation hoch.

Daniel Scioli ist Kandidat der Regierungskoalition "Frente para la Victoria" (Siegesfront, FPV). Politik macht er seit den 1990er Jahren. 2003 bis 2007 war er Néstor Kirchners Vizepräsident, ehe er zum Gouverneur der Provinz Buenos Aires bestimmt und 2011 wiedergewählt wurde. Er will die Wohlfahrtspolitik Kirchners fortführen, dabei aber Korrekturen vornehmen, um die Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen.



Mauricio Macri ist Gründer der konservativen Partei "Propuesta Republicana" (PRO), die für die Wahl eine Koalition mit der Zentrumspartei "Unión Cívica Radical" gebildet hat. Er war bis in die 1990er Jahre als Unternehmer tätig. Seit 2007 ist er Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires und profilierte sich seitdem als Gegenpol zur Regierung Cristina Kirchners. Macris Wahlkampf beruhte auf Versprechen, große Reformen der Wirtschaft vorzunehmen und gleichzeitig an wichtigen Sozialhilfeleistungen festzuhalten. Macri sagt, er wolle das Land von der linksgerichteten Regierung Venezuelas distanzieren.



Der künftige Präsident muss sich vor allem um die schwierige wirtschaftliche Lage kümmern. Themen sind die hohe Inflation, der lange andauernde Streit mit amerikanischen Anleihengläubigern, die niedrigen Devisenreserven der Zentralbank, das Haushaltsdefizit und das schwache Wirtschaftswachstum. Argentinien ist die drittgrößte Wirtschaftsnation Südamerikas.