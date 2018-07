Der britische Premierminister David Cameron legt seine Reformforderungen für einen Verbleib in der Europäischen Union vor. Ein entsprechendes Schreiben werde EU-Ratspräsident Donald Tusk übergeben, teilt die britische Regierung mit. Zudem werde Cameron in einer Rede seine Position darlegen.



Cameron hat bis Ende 2017 ein Referendum in Aussicht gestellt, in dem die Briten entscheiden sollen, ob sie in der EU bleiben oder austreten wollen. Umfragen zufolge ist der Ausgang völlig offen. Sollte die EU seinen Forderungen entsprechen, will Cameron vor dem Referendum für den Verbleib Großbritanniens in der EU werben. Wie die BBC berichtet, hofft der britische Europaminister David Lidington, dass die Regierung mit der EU bereits bis Anfang Dezember eine Einigung erzielen wird.

In seiner Rede werde sich Cameron für eine Reform der Sozialleistungen für EU-Ausländer aussprechen, meldet die britische Nachrichtenagentur PA. Großbritannien solle außerdem die Einwanderung aus anderen Ländern der Gemeinschaft kontrollieren können. Zudem werde er Maßnahmen gegen den Missbrauch der Freizügigkeit innerhalb der EU fordern.



Überdies werde der britische Premierminister "rechtlich bindende und unumkehrbare" Änderungen anmahnen, die Großbritannien von einer immer enger werdenden Union mit der übrigen Gemeinschaft ausnehmen. Im Gegenzug sollte die Rolle der nationalen Parlamente in den Ländern der Gemeinschaft gestärkt werden.



Auch stünden auf seiner Agenda Maßnahmen zum Schutz des Binnenmarktes für Großbritannien und andere Länder außerhalb der Eurozone. Cameron werde auch den Abbau von bürokratischen Hemmnissen für die Geschäftswelt verlangen.