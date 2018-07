Die Bundesregierung plant mehreren Berichten zufolge, die Obergrenze für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan von 850 auf künftig 980 Soldaten zu erhöhen. Diese Zahl nannte der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold der Berliner Zeitung. Er bestätigte damit einen Bericht des auf Verteidigungs- und Sicherheitspolitik spezialisierten Blogs Augen geradeaus, der sich auf Regierungskreise berufen hatte.

"Der Auftrag wird nicht verändert", sagte Arnold der Zeitung. "Aber die Bundeswehr muss auch in die Lage versetzt werden, ihn zu erfüllen." Die Bundeswehrsoldaten sollen demnach die afghanische Armee beraten. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gab den Entwurf für das neue Einsatzmandat bereits in die Ressortabstimmung. Der Berliner Zeitung zufolge soll ihn das Kabinett am kommenden Mittwoch beschließen. Ein Kampfeinsatz der Bundeswehr am Hindukusch soll den Berichten zufolge nach dem Willen der Regierung weiterhin ausgeschlossen sein.

Die Nato hatte Ende vergangenen Jahres ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendet. Seit Anfang dieses Jahres unterstützt sie mit dem Einsatz Resolute Support die afghanischen Sicherheitskräfte. Die vor allem zu Ausbildungszwecken im Land verbliebenen gut 13.000 ausländischen Soldaten sollen den bisherigen Plänen zufolge bis Ende 2016 vollständig vom Hindukusch abgezogen werden.

Konsequenzen aus Taliban-Angriff

Die zwischenzeitliche Eroberung der Stadt Kundus durch die radikalislamischen Taliban im September hatte jedoch eine Debatte über Stärke, Dauer und Bedingungen des internationalen Einsatzes in Afghanistan ausgelöst. Die Bundesregierung ist offen für eine mögliche Verlängerung des Nato-Einsatzes und damit auch der Bundeswehrmission in Afghanistan. Eine Rückkehr zu Kampfeinsätzen lehnt sie bislang ab.

Dem Augen-geradeaus-Bericht zufolge soll das künftige Mandat, das vom Bundestag gebilligt werden muss, außer bei der personellen Obergrenze aber in einem weiteren Punkt verändert werden: Die Bundeswehr soll demnach afghanische Einheiten künftig auch während eines Einsatzes beraten dürfen. Das sei die Konsequenz aus der Situation während der vorübergehenden Eroberung von Kundus durch die Taliban, als deutsche Soldaten zur Beratung der afghanischen Truppen an einem Tag ein- und wieder ausgeflogen seien, hieß es in dem Bericht. Die beratende Unterstützung der Afghanen solle damit auch am Ort des Geschehens möglich werden.