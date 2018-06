Sollten sich die Vermutungen der französischen Polizei bewahrheiten, dann hat sich einer der Attentäter von Paris als syrischer Flüchtling getarnt und kam im Oktober mit einem gefälschten Pass über Griechenland und Mazedonien in die EU.

Der Terror und die Strategie des "Islamischen Staats" (IS) sind an Grausamkeit und Perfidie, an Zynismus und Niedertracht kaum zu überbieten. Die IS-Milizen morden nicht nur wahllos massenhaft unschuldige Menschen. Sie wollen auch Zwietracht und Misstrauen zwischen der Europäischen Union und den muslimischen Flüchtlingen säen.

Doch diese Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak und zunehmend auch aus Afghanistan sind dem IS ein Dorn im Auge, fliehen sie doch vor der Brutalität des "Islamischen Staats". Das sollten wir uns in der allgemeinen Beunruhigung über die Flüchtlingskrise immer wieder vergegenwärtigen. Gleichwohl: Der Wunsch vieler Europäer nach mehr Schutz ist verständlich. Ebenso der wachsende Wunsch der Deutschen nach einem deutlichen Zeichen aus Berlin, dass die Bundesrepublik nicht alle Flüchtlinge aufnehmen kann. Doch dieses Zeichen darf nicht unsere humanitären Verpflichtungen verletzen – und es muss außerdem politisch wie praktisch Sinn machen.

Den Nachbarländern Syriens bei der Unterbringung von Millionen Flüchtlingen massiv unter die Arme zu greifen, ist sinnvoll. Ebenso der Plan, die EU-Außengrenze in Griechenland besser in den Griff zu bekommen, damit möglichst schon dort entschieden wird, welchem Flüchtling Schutz in der EU gewährt wird und welchem nicht.

Keinen Sinn hingegen macht der Vorschlag einiger Politiker aus CDU und CSU, syrischen Flüchtlingen, die es bis nach Deutschland geschafft haben, nur subsidiären Schutz zukommen zu lassen, ihnen also nur einen jeweils auf ein Jahr begrenzten Aufenthalt zu bewilligen. Unsinnig wäre es ebenso, den Nachzug von Familienmitgliedern drastisch zu beschränken. Denn mit derartig rigiden Maßnahmen würden wir uns am Ende nur selber schaden.

Flüchtlingen Zukunft geben

Im Einzelnen: Die Entscheidung der EU, die Türkei bei der Aufnahme syrischer und irakischer Flüchtlinge mit drei Milliarden Euro zu unterstützen, ist nicht nur richtig, sondern auch ein wichtiges Signal an die Flüchtlinge. Doch ebenso müsste die EU Geld für Syriens Nachbarländer Libanon und Jordanien auf den Tisch legen, denn sie beherbergen auch Millionen Flüchtlinge.

Es reicht allerdings nicht, den Not leidenden Menschen nur ein Dach über dem Kopf zu geben, denn sie werden nicht nur einige Monate, sondern wohl Jahre Schutz benötigen. Deshalb brauchen die Flüchtlinge in der Türkei, im Libanon und in Jordanien Arbeit, medizinische Versorgung, Bildung, Schulen für ihre Kinder. Andernfalls werden die Flüchtlinge dort keine Zukunft für sich sehen. Und wer keine Zukunft für sich sieht, zieht notgedrungen weiter.

Fünf vor 8:00 Abonnieren Sie die Morgenkolumne von ZEIT ONLINE – von Montag bis Freitag per E-Mail. Jetzt anmelden

Was für syrische und irakische Flüchtlinge gilt, trifft immer öfter auch auf afghanische Flüchtlinge zu. Noch möchte die Bundesregierung möglichst viele von ihnen zurück an den Hindukusch schicken, in angeblich sichere Zonen. Doch derartige sichere Zonen – oder in der Behördensprache: inländische Fluchtalternativen – gibt es kaum noch. Das Außenministerium warnt bereits, dass die Taliban und der IS an vielen Fronten im Vormarsch sind.

Die Folge: Wie Syrer und Iraker werden auch Afghanen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in ihre Heimat abgeschoben werden können. Darum muss auch für sie die Möglichkeit eines heimatnahen Schutzes gefunden werden, zum Beispiel in pakistanischen Grenzgebieten oder im Iran. Auch dafür wird die EU und wird die Weltgemeinschaft viel Geld in die Hand nehmen müssen.

Jene Syrer, Iraker und Afghanen, die es trotz allem bis nach Europa und nach Deutschland geschafft haben, sollten jedoch nicht nur subsidiären Schutz, sondern eine Bleibeperspektive erhalten. Denn sie werden nicht binnen Jahresfrist zurückkönnen.

Wer also zwangsläufig länger oder sogar dauerhaft in Deutschland leben wird, muss rasch die Sprache lernen können. Er muss außerdem die nötigen Fähigkeiten und Qualifikationen erhalten, damit er eine Arbeit aufnehmen und eigenes Geld verdienen kann. Und er sollte seine Kinder und Ehepartner nachholen dürfen. Denn nur so kann Integration gelingen.

Das war bislang auch so geplant, auf dieses Integrationsziel wurden die Gesetze der letzten Zeit endlich ausgerichtet. Und nun plötzlich die Kehrtwende? Das wäre fatal. Zu viele Flüchtlinge wurden in der Vergangenheit rechtlich nur "geduldet" und Jahr um Jahr hingehalten. Sie konnten zwar in Deutschland bleiben, sollten sich einfügen, aber durften nicht Fuß fassen. Diese Hinhalte-Politik war und ist absolut widersinnig.

Abschreckung und Integration vertragen sich nicht. Diesen schweren Fehler sollten wir darum nicht wiederholen.