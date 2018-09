Zauberhafter kann die Kulisse nicht sein für einen EU-Gipfel, der in diesen Wochen immer auch ein EU-Krisengipfel ist, als in der alten Ritterfeste Valletta auf Malta. Der Blick vom Konferenzzentrum geht weit hinaus auf das Mittelmeer, Richtung Afrika. Aber dort am Horizont sind gerade nur Kreuzfahrtschiffe zu sehen, keine Flüchtlingsboote.

Beunruhigender könnten die Nachrichten kaum sein, die allein in den vergangenen 36 Stunden aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union gemeldet wurden. Noch während die Staats- und Regierungschefs der EU in Valletta mit ihren afrikanischen Kollegen berieten, kündigte Schweden an, wieder Grenzkontrollen einzuführen. Allein seit September sind 80.000 Flüchtlinge in das Land eingereist. Slowenien baut jetzt auch einen Zaun, und in Finnland muss die Regierung Zelte aufstellen, um all die Menschen unterzubringen, die dort Zuflucht suchen. Schnell versichert die Regierung in Helsinki, die Zelte seien beheizt; es ist kalt in Finnland im November.

Die Not ist unverändert groß. Die Not der Flüchtlinge, aber auch die Not an den Verhandlungstischen der EU, ob sie nun im herbstgrauen Brüssel stehen oder im strahlenden Sonnenschein auf Malta. Dort kann man die Ungleichzeitigkeiten mit Händen greifen, die die politischen Versuche bestimmen, der Flüchtlingskrise Herr zu werden. Mit den Vertretern Afrikas haben Merkel & Co. darüber verhandelt, wie man Fluchtursachen bekämpfen, Perspektive schaffen und künftig verhindern kann, dass sich immer mehr Menschen auf den gefährlichen, illegalen Weg nach Europa machen. Sobald die Europäer wieder unter sich sind, steht das kurzfristige Krisenmanagement im Vordergrund: die Lage in den mehr und mehr überforderten Mitgliedstaaten, die Situation an den eigenen Grenzen, die Verhandlungen mit der Türkei.

Ist die Union endlich dabei, die eigenen Reihen zu schließen? Oder verliert sie in diesen Tagen endgültig die Kontrolle?

Der Zaun, den die Slowenen bauen, die Kontrollen in Schweden, auch die deutsche Ankündigung, syrische Flüchtlinge, die aus anderen EU-Staaten einreisen, doch wieder zurückzuschicken – das alles sind kurzfristige Maßnahmen, der Not und Ausnahmesituation geschuldet. Aber sie fügen sich zu einem Bild: Vorerst haben sich in der EU diejenigen durchgesetzt, die auf Kontrolle, manche auch auf gezielte Abwehr der Flüchtlinge setzen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, der das Zaunbauen vorgemacht hat, kann seine Genugtuung über die jüngsten Entwicklungen kaum verbergen. Es sei an der Zeit, endlich die Wortwahl zu ändern, sagte er in Valletta, Migration sei nichts Positives.

Nun ist Kontrolle das eine, Abwehr und Abschottung sind hingegen etwas anderes. Will die EU ihre Binnengrenzen offen halten und Freizügigkeit garantieren, muss sie ihre Außengrenzen kontrollieren, am besten gemeinsam – das ist eine Lektion der vergangenen Wochen. Hierüber herrscht mittlerweile Einigkeit zwischen den Mitgliedstaaten, auch wenn die Umsetzung der gemeinsamen Beschlüsse, etwa die personelle Unterstützung von Frontex, viel zu langsam vorangeht.

Die entscheidende Frage ist, ob es bei diesen Maßnahmen bleibt. Oder ob die viel beschworene Kontrolle der erste Schritt ist, dem weitere folgen: eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der Union, gemeinsame Kontingente für Resettlement-Programme des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, mehr legale Möglichkeiten für Migranten, nach Europa zu gelangen.

Anders gesagt: Fällt die EU zurück in die Illusion, die ihrer bisherigen Flüchtlingspolitik zugrunde lag, und versucht sich als Festung neu zu erfinden, mit höheren Mauern und mehr Soldaten. Oder hat sie auch diese Lektion gelernt: dass die Zahl der Flüchtlinge zwar reduziert werden muss, aber nicht gestoppt werden kann. Dass Europa, noch immer der wohlhabendste Kontinent auf Erden, auch künftig ein Zufluchts- und Sehnsuchtsort bleiben wird und der Welt nicht einfach den Rücken kehren kann. Jedenfalls nicht ohne die eigenen Werte und den eigenen Wohlstand zu riskieren.

Noch steht die Europäische Union ganz im Bann des Krisenmanagements. Aber dem Grundsatzkonflikt wird sie nicht ausweichen können. Es wäre eine Tragödie, wenn der Zyniker Orbán auf Dauer die Oberhand behält.