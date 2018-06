Die Europäische Union will in den Balkanländern offenbar neue Flüchtlingszentren errichten. Dort sollen Migranten aufgenommen, Asylanträge bearbeitet und über Rückführungen entschieden werden. Die EU-Innenminister einigten sich in Brüssel bei einem Sondertreffen zur Flüchtlingskrise auf eine gemeinsame Erklärung, wonach die EU diese Möglichkeit prüft.



Diese Bearbeitungszentren sollten die im Aufbau befindlichen Hotspots in Griechenland entlasten, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn, dessen Land derzeit die EU-Ratspräsidentschaft ausübt. "Es ist unmöglich, von Griechenland zu verlangen, jeden Tag 10.000 Flüchtlinge aufzunehmen." Im Schnitt kämen pro Tag über 5.000 Menschen auf den griechischen Inseln an. Die griechischen Behörden könnten nicht alle Anträge der Ankommenden bearbeiten, Fingerabdrücke nehmen und schließlich Entscheidungen fällen, die große Auswirkungen auf das Leben der Flüchtlinge hätten. Stattdessen könnten Bearbeitungszentren außerhalb und innerhalb der EU aufgebaut werden, nicht aber in der Türkei.



Das Konzept müsse noch weiter entwickelt werden. "Wir können uns eine kritische Situation vor unseren Toren nicht erlauben", sagte Asselborn. "Es geht darum, die Ströme zu kontrollieren." Ziel sei aber keineswegs, Migranten einzusperren.



Die EU hatte geplant, dass Flüchtlinge nach der Ankunft in Erstaufnahmezentren registriert und gegebenenfalls schon von dort zurückgeschickt werden sollten. Bisher ist nach Angaben von EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos aber nur der Hotspot auf der italienischen Insel Lampedusa voll einsatzfähig, in einem weiteren auf der griechischen Insel Lesbos soll die Arbeit Ende nächster Woche aufgenommen werden.

Die Interessen der EU-Staaten sind sehr verschieden. Deutschland forderte Griechenland und Italien dazu auf, die geplanten Hotspots schneller aufzubauen. Schweden verlangte erneut, Flüchtlinge an andere EU-Staaten weiterreichen zu dürfen. Und Österreich warf Griechenland vor, seine Grenze zur Türkei – die zugleich eine Außengrenze der EU ist – nicht ausreichend zu schützen.



Asselborn mahnte die EU-Staaten zudem, die umstrittene Verteilung von 160.000 eingereisten Asylberechtigten schneller umzusetzen. "Dafür brauchen wir die Hilfe von allen."

Bei dem EU-Flüchtlingsgipfel mit afrikanischen Staaten am Mittwoch und Donnerstag auf Malta soll es um die Hunderttausenden Flüchtlinge gehen, die in diesem Jahr über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind.