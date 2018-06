Angesichts der vielen Flüchtlinge auf der sogenannten Balkanroute will Slowenien an der Grenze zu seinem Nachbarland Kroatien Barrieren errichten. Das kündigte Regierungschef Miro Cerar an. Mit "vorübergehenden technischen Hindernissen" sollten Flüchtlinge in Richtung der Grenzübergänge geleitet werde, um den Andrang zu kontrollieren. Die Grenze werde weiterhin offen bleiben, allerdings überwacht, sagte Cerar.

Das kleine Land am Rand der Alpen mit knapp zwei Millionen Einwohnern betreut fast täglich mehrere Tausend Flüchtlinge, die aus Kroatien kommen und nach Österreich weitergeleitet werden. Zuletzt kamen im Schnitt täglich knapp 7.000 Menschen in Slowenien an. Auch Österreich denkt über bauliche Maßnahmen an seinen Grenzen nach. Ungarn hat seine Grenzen zu Serbien und Kroatien bereits komplett mit einem Zaun abgeriegelt und lässt keine Migranten mehr einreisen.

Slowenien ist mittlerweile zu einem der Haupttransitländer auf der sogenannten Balkanroute geworden. Seit Mitte Oktober kamen mehr als 170.000 Flüchtlinge in das Land. Insgesamt haben Slowenien und Kroatien eine 670 Kilometer lange gemeinsame Grenze. Slowenien gehört zum Schengen-Raum, Kroatien nicht.

Die slowenische Innenministerin Vensa Györkös Znidar sagte, es sei ein "europäisches Problem", dass die Grenze zum Schengen-Raum "unkontrolliert" übertreten werde. "Europa hat zu lange geschlafen, es fehlt eine Lösung auf EU-Niveau."

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, die Ereignisse in Slowenien zeigten "die Dringlichkeit, mit der wir an einer gesamteuropäischen Lösung arbeiten müssen". Wenn die Probleme an der Außengrenze zwischen der Türkei und Griechenland gelöst werden könnten, dann bräuchte "nicht Slowenien zu solchen Maßnahmen zu greifen", sagte die Kanzlerin.

Mehrere EU-Länder haben bereits Polizeibeamte zur Verstärkung der slowenischen Grenzbeamten geschickt. Bei einem EU-Krisentreffen war Ende Oktober beschlossen worden, knapp 400 zusätzliche Polizisten aus anderen EU-Staaten nach Slowenien zu entsenden. Auch Deutschland beteiligt sich an der Aktion.