Eigentlich helfen französische Gendarmen morgens Schülern über den Zebrastreifen und verteilen Strafzettel an Falschparker. Nur selten rücken sie zur Verbrechensbekämpfung aus. Aber nach den Terroranschlägen von Paris will die französische Regierung die Streifenpolizisten zu bewaffneten Einheiten aufrüsten: Bislang trugen die Gendarmen eine blaue Uniform und einen Schlagstock, aber keine Pistolen, wie sie etwa zur Ausstattung deutscher Polizisten gehören.

Mit dem Entsetzen über die Überfälle in der Hauptstadt mit 130 Toten haben all die neuen Aufwind bekommen, die schon lange eine Bewaffnung auch der Gendarmerie fordern. Seit Jahren setzt sich die rechte Opposition aus Republikanern und dem rechtsextremen Front National dafür ein. Jetzt wird ihre Forderung über Nacht umgesetzt. Die Regierung erhofft sich davon vor allem, die Angst der Bürger einzudämmen, sie könnten bei einer wehrlosen Polizei die nächsten Opfer von Terrorangriffen werden.



Auch die nationale Polizei rüstet auf. Ihre Beamten sollen ab Dezember ihre Dienstwaffen auch in der Freizeit tragen dürfen. Bislang mussten sie ihre Pistolen nach Dienstschluss abgeben, und sie durften sie nur mit sich führen, wenn sie eine schusssichere Weste trugen. Künftig können die Polizisten sie auch in Cafés oder im Kino bei sich haben und in ihrer Freiheit einschreiten, wenn Gefahr droht.

"Das ist ein ganz klassisches Muster: Terrorismus ruft Gegenmaßnahmen hervor", sagt Michael Brzoska, wissenschaftlicher Direktor des Hamburger Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. "Ich kann es nachvollziehen, dass Politiker in diesem Augenblick heftig reagieren. Aber bislang haben die schnellen Rezepte keiner Gesellschaft wirklich Sicherheit gebracht."

Effektiv sind die Waffen für die Gendarmerie vielleicht nicht, weil Streifenpolizisten nicht zur Terrorabwehr ausgebildet sind – den Franzosen scheint es trotzdem zu gefallen. Für Wissenschaftler Brzoska ist das nicht verwunderlich. Denn auch wenn es wahrscheinlicher sei, durch zu viel fettes Essen, als durch ein Attentat, zu sterben, sei die diffuse Angst vor Terrorismus viel höher. "Neue Gesetze vermitteln dann das Gefühl, wir könnten die Gefahr schnell wieder eindämmen."

Hollande profiliert sich als Krisenpräsident

Das weiß auch Präsident François Hollande. Seine entschlossenen Reaktionen auf die Attentate haben seine niedrigen Zustimmungswerte in Umfragen wieder steigen lassen. Schon wenige Stunden nach den Attentaten hatte er weitreichende Gesetze angekündigt: Dazu gehörte die Bewaffnung der Gendarmen ebenso wie Hausdurchsuchungen, die gemäß dem Ausnahmezustand, den das Parlament um drei Monate verlängert hat, auch ohne richterliche Genehmigung allein vom Präfekten veranlasst werden können. Möglich sind auch Hausarreste für Personen, deren Handeln "sich als gefährlich für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung erweist".

"Der Katalog ist immer derselbe", sagt Forscher Brzoska. "Es geht um eine emotionale Beruhigung, nicht darum, wirklich sinnvoll gegen Terrorismus vorzugehen. Wir wissen aus vielen Studien, dass die schnelle Aufrüstung der Sicherheitskräfte und der Geheimdienste am Ende wenig bringt." Schaden tue dies den Politikern aber kaum: Die Bevölkerung erinnere sich später nicht mehr daran, was funktioniert und den Terrorismus bekämpft habe und was nicht.