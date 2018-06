In den USA werden die Vorbehalte gegenüber syrischen Flüchtlingen größer. Die republikanischen Gouverneure von 13 Bundesstaaten wollen nach den Anschlägen in Paris keine syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen. Dazu gehören Alabama, Arizona und Ohio. „Ein syrischer Flüchtling scheint unter den Attentätern gewesen zu sein“, schrieb der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, in einem Brief an Präsident Obama. Michigans Gouverneur Rick Snyder sagte, er habe einen Aufnahmestopp für syrische Flüchtlinge verhängt. Erst müsse das Heimatschutzministerium eine "vollständige Überprüfung der Sicherheitsvorkehrungen" abschließen. Floridas Senator Jeb Bush, der sich um das Amt des republikanischen Präsidentschaftskandidaten bewirbt, will nur syrischen Christen Zuflucht gewähren. Obama warnte davor, Flüchtlinge mit Terroristen gleichzusetzen.



Auch im Nachbarland Kanada stellen die Provinzen die Aufnahme von Syrern infrage. Die Regierung hatte die Zusage aus dem Wahlkampf, 25.000 Flüchtlinge bis Ende Dezember aufzunehmen, gerade erst erneuert. Nun schreibt der Regierungschef der Provinz Saskatchewan, Brad Wall, in einem Brief an Ministerpräsident Justin Trudeau: "Wenn wegen eines übereilten Aufnahmeverfahrens für Flüchtlinge auch nur eine kleine Zahl von Menschen, die unserem Land schaden wollen, nach Kanada gelangen, könnte das verheerende Folgen haben."