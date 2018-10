Frankreich verstärkt nach den Anschlägen von Paris die Zugangskontrollen zu Hochgeschwindigkeitszügen. An den Bahnhöfen in Paris und Lille sollen an Thalys-Gleisen bis zum 20. Dezember Sicherheitsschleusen eingerichtet werden. Passagiere würden dort mit Metalldetektoren kontrolliert.

.@RoyalSegolene : #AttentatsParis : "les portiques seront installés dans les différentes gares du Thalys et pour les trains internationaux" — France Inter (@franceinter) 24. November 2015

Zudem werde geprüft, im internationalen Bahnreiseverkehr personengebundene Tickets einzuführen. An allen Bahnhöfen mit internationalen Verbindungen sollen die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden, kündigte die für Verkehr zuständige Ministerin Ségolène Royal an. Später werde dies auch in Brüssel, Amsterdam und Köln geschehen. Bei Bedarf werde Frankreich diese Metalldetektoren aufstellen, damit die Maßnahmen kohärent seien, sagte die Ministerin.

Die Thalys-Schnellzüge verbinden Frankreich, Deutschland, Belgien und die Niederlande. Royal hatte bereits nach dem Anschlagsversuch auf einen Thalys von Amsterdam nach Paris im August Metalldetektoren für den internationalen Zugverkehr gefordert. Bislang gibt es Sicherheitsschleusen im französischen Zugverkehr nur bei den Eurostar-Zügen nach Großbritannien.

In Belgien gibt es bereits verschärfte Kontrollen an den Bahnhöfen in Brüssel und Antwerpen. Wie die belgische Bahngesellschaft SNCB am gestrigen Montag mitteilte, sollten Fahrgäste von Thalys-, TGV- oder ICE-Schnellzügen eine halbe Stunde eher da sein wegen Pass- und Gepäckkontrollen.



Nach den Anschlägen von Paris am 13. November fahndet die Polizei weiter nach dem mutmaßlichen Attentäter Salah Abdeslam und weiteren Mittätern. Bei Razzien im Großraum Brüssel, darunter auch im Brennpunktviertel Molenbeek, sowie im südbelgischen Charleroi hatte die Polizei am Sonntag 16 Menschen festgenommen. Bei weiteren Razzien am Montag in Brüssel und Lüttich gab es fünf Festnahmen. Von diesen Verdächtigen blieben nach Angaben der Staatsanwaltschaft drei in Gewahrsam.

Die Anschläge sollen von Belgien aus geplant worden sein, unter anderem von Abdelhamid Abaaoud, der bei einer Polizeirazzia in der vergangenen Woche in Paris getötet wurde. Abaaoud soll in der Vergangenheit mehrere Anschläge in Europa mitgeplant haben, darunter den Angriff auf den Thalys-Hochgeschwindigkeitszug im August. Dieser war glimpflich ausgegangen, weil Fahrgäste den verantwortlichen Islamisten überwältigen konnten.