Flüchtlinge und Terrorismus gehören üblicherweise nicht zum Themenkatalog eines G20-Gipfels. Die Türkei hatte als Gastgeberland beides auf die Tagesordnung gesetzt als Gesprächsthema beim gemeinsamen Dinner der Staats- und Regierungschefs, nachdem über Klima, Finanzmarktregulierung und Banken gesprochen werden sollte. Schließlich sind es schon lange keine normalen Zeiten und die Türkei ist von beiden Themen besonders betroffen.



Seit Freitagabend ist klar: Es gibt eigentlich gar kein anderes Thema mehr – und beide Themen haben sich unheilvoll, aber auch unauflösbar miteinander verbunden.



In einer Schweigeminute soll am Montag um 12 Uhr in ganz Europa der Opfer gedacht werden, die Abschlusserklärung soll geändert, eine gemeinsame Linie gegen den Terror gefunden werden.



Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zusammen mit ihrem Finanzminister angereist. Wolfgang Schäuble hatte vergangene Woche zu den härtesten Gegnern von Merkels Flüchtlingspolitik gehört. Merkel ihrerseits hatte erklärt, sie werde für ihre Linie kämpfen und Schäuble bescheinigt, er sei "eine Klasse für sich".

Nun treten die beiden betont locker zusammen auf, plaudern über die Tücken der Finanzmarktregulierung und Klimapolitikfinanzierung und erwecken den Eindruck, als sei alles in bester Ordnung zwischen der Frau Bundeskanzlerin und dem "Herrn Schäuble", wie Merkel ihn nennt.

Ein neuer Fukushima-Moment?

Wenn Merkel ihren Kurs ändern will oder muss, werden dann die Attacken von Paris zu einem neuen Fukushima-Moment? Es gibt wenige Indizien, die dafür sprechen. Eher gibt der Gipfel im türkischen Badeort Belek bei Antalya Merkel die Gelegenheit, ihre Position einzubetten in eine gemeinsame Linie und womöglich auch die USA stärker in die Pflicht zu nehmen, die die Flüchtlingskrise bislang als europäisches Problem behandelt haben, für das sie daher wenig Verantwortung zeigen.



"Wir setzen ein entschlossenes Signal, dass wir stärker sind als jede Form von Terrorismus", sagte sie. Merkel erklärte, es werde alles daran gesetzt, die Täter und ihre Hintermänner zu ermitteln. "Das sind wir den Opfern schuldig, unserer eigenen Sicherheit, aber auch den Flüchtlingen, die vor Krieg und Terrorismus fliehen." Im Lauf des Gipfels sei deutlich geworden, dass es vor allem darauf ankomme, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Diese seien der IS, der Krieg in Syrien und die schwierigen Verhältnisse im Irak.



Die Kanzlerin sieht sich in ihrer Analyse bestätigt, dass es vor allem darauf ankommt, die Außengrenzen zu sichern. Allerdings hat der EU-Flüchtlingsgipfel Mitte vergangener Woche auf Malta zusammen mit den afrikanischen Staaten auch deutlich gemacht: Nicht nur Europa hat Probleme mit dem Flüchtlingsandrang. Es bekommt nur gerade erst die Probleme, die viele andere Staaten schon seit Jahren haben. Deshalb steht für die Kanzlerin fest: "Aus Illegalität muss schnellstens Legalität werden."

Die leidige Debatte über eine Obergrenze, die Horst Seehofer und der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich der Kanzlerin gerade erst wieder abverlangt haben, könnte sich in den Verhandlungen über Kontingente auflösen: Eine feste Anzahl von Flüchtlingen, die Europa der Türkei abnimmt und die dann auf europäische Länder verteilt werden. Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel hat erklärt, er wolle "große Kontingente" nach Europa holen. Das klingt erst mal gut, nach Ordnung und Systematik. Ein Kontingent macht jedoch nur dann Sinn, wenn außerhalb des Kontingents nicht mehr viel kommt.

Seit Freitag stehen aber noch ein paar andere Fragen im Raum, die die deutsche Debatte um Obergrenzen, Familiennachzug oder eine Kurskorrektur Merkels fast schon wieder harmlos erscheinen lassen. "Das Gute ist stärker als das Böse. Wir werden alles Notwendige tun, um Extremismus, Terrorismus und Hass zu bekämpfen", erklärten die G20-Regierungschefs zusammen mit den europäischen Staatsführern am Sonntag. Die Anschläge von Paris würden als Angriff gegen alle EU-Staaten gewertet.